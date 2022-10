Guerra na antiga Portugal Telecom chega ao Parlamento

Está em curso uma guerra na antiga Portugal Telecom, hoje Pharol, que afeta cerca de 40 mil acionistas. De um lado está o empresário brasileiro Nelson Tanure, do outro a Real Vida Seguros. O Novo Banco também entra no jogo. Pelo meio, há já uma participação do primeiro contra o segundo (e com críticas ao terceiro), enviada ao supervisor dos seguros, mas não só: a mesma queixa chegou ao Parlamento e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Esta quarta-feira há uma batalha: uma assembleia-geral extraordinária.

Nelson Tanure — conhecido no Brasil pelo seu perfil de acionista ambicioso e que gosta de comprar participações em empresas em reestruturação para especular — renunciou ao cargo de administrador da Pharol a 9 de dezembro. Antecipou uma destituição quase certa, a ocorrer na próxima quarta-feira, proposta por um novo acionista da empresa, a Real Vida Seguros. Mas, ao mesmo tempo que saiu da Pharol, de que deixou recentemente de ser acionista, o empresário ativista enviou uma missiva para a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), com conhecimento para a CMVM e ainda para a Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.