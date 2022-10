Reguladores vão dar mais poder a clientes de telecomunicações

Exasperação e conflito são, na maioria das vezes, o resultado quando se quer pôr fim aos contratos com as operadoras de telecomunicações. É que, uma vez assinado um contrato, se torna difícil escapar a uma espera de dois anos para voltar a poder ter o direito de escolher livremente. É uma amarra difícil de quebrar, a não ser que o cliente esteja disponível para desembolsar algumas centenas de euros. E se é impossível sair sem custos destes contratos, os clientes, mesmo depois de estarem libertos da fidelização, têm ainda de ultrapassar alguns obstáculos, e um deles é o desligamento do serviço. Há aqui algumas ‘armadilhas’ e passos a dar: a operadora tem cinco dias para confirmar que recebeu o pedido e indicar a data em que o serviço vai ser desligado, o que nem sempre acontece nos prazos desejados ou mesmo previstos. É preciso ter em atenção outra questão: o contrato tem de ser cancelado 10 dias antes do início da data de faturação, caso contrário o cliente arrisca-se a ter de pagar o mês em que pretende cancelar o serviço e o seguinte. Outro problema clássico é o da portabilidade do número do telefone entre operadoras, questão onde houve, contudo, uma melhoria substancial nos últimos anos. Até 2018 tinham sido portados 4,6 milhões de números.

