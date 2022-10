Preços baixos nos transportes públicos? Medidas vão ter de ser avaliadas todos os anos

Num dia, o Presidente da República deu a luz verde, no outro, o Governo validou e, no seguinte, entrou em vigor. Foi assim que foi criado o regime jurídico do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), que formaliza num diploma legal as regras e os apoios para a implementação de medidas de redução do preço dos transportes públicos. Um programa que custará mais 26 milhões de euros ao Orçamento do Estado em 2020, além dos 104 milhões inscritos no ano passado.

Criado no ano passado, havia apenas um despacho governamental que definia as regras do programa para 2019 – a redução dos passes em Lisboa e Porto foram exemplo disso. Agora, o documento é substituído por um enquadramento mais formal - e com regras definidas para o futuro. “Sublinhando a bondade da substituição do despacho que disciplinava esta matéria, por um diploma legal, o Presidente da República promulgou hoje o diploma do Governo que estabelece o regime jurídico do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes públicos coletivos de passageiros”, indica uma nota no site da Presidência, colocada no segundo dia de 2020.

Após a indicação da promulgação, é no dia seguinte que António Costa envia para Diário da República (que formaliza os documentos oficiais) o regime. Logo nesse dia, o Diário da República, num primeiro suplemento à versão inicial, aprova o Decreto-Lei n.º 1-A/2020, que cria o regime jurídico aprovado em Conselho de Ministros no dia 19 de dezembro, num processo que envolveu cinco ministérios (Economia, Finanças, Modernização Administrativa, Ambiente e Infraestruturas).

Que medidas são estas

Na prática, o que está aqui em causa é a criação das regras para que haja preços baixos nos transportes. “O PART visa atrair passageiros para o transporte coletivo, apoiando as autoridades de transporte com uma verba anual, que lhes permita operar um criterioso ajustamento tarifário e da oferta”, sublinha o diploma. Essas medidas passam pelo apoio à redução para todos os utilizadores ou apenas para grupos específicos, à criação de passes família ou para o redesenho das redes ou dos sistemas tarifários.

É por isso que terá de haver uma avaliação, a cada ano, das medidas que avançaram por determinação de cada autoridade. “O PART prevê uma ação de avaliação anual do impacto das medidas de redução tarifária e aumento de oferta no sistema nacional de transportes coletivos passageiros e de mobilidade, que constituirá um documento de reflexão com potencial para contribuir para o aperfeiçoamento das futuras formulações deste programa”, continua o documento.

Quais os sistemas tarifários e que medidas foram implementadas para reduzir os preços; que outras medidas foram implementadas para aumentar a oferta e a extensão da rede de transportes; com que dinheiro:: estas são indicações que terão de ser dadas num relatório anual a enviar por cada área metropolitana e comunidade intermunicipal (responsáveis pela distribuição das verbas pelas autoridades de transporte de cada territótio), onde terá também de haver uma avaliação ao nível de volume de passageiros transportados.

Para quê o PART

“Combater as externalidades negativas associadas à mobilidade, nomeadamente a exclusão social, a emissão de gases de efeito de estufa, a poluição atmosférica, o congestionamento, o ruído e o consumo de energia” são os objetivos assumidos pelo PART.

O PART é financiado pelo Fundo Ambiental, com receitas consignadas pelo Orçamento do Estado. A proposta de Orçamento do Estado prevê, para 2020, mais 26 milhões de euros para o PART (por via do Fundo Ambiental), para que as áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais possam implementar as medidas de redução de preços, a juntar aos 104 milhões do ano passado.

Além do PART, o Governo pôs no Orçamento do Estado a intenção de criar o Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP), com um valor anual até 15 milhões de euros, para medidas de incentivo ao transporte coletivo em zonas com reduzida presença de transportes.