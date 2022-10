Imobiliário movimentou 3,8 milhões de euros por hora em 2019

O investimento em ativos imobiliários em Portugal poderá ter superado os €34 mil milhões em 2019. O montante é baseado em dados das consultoras imobiliárias e é a soma de todo o tipo de operações do sector, ou seja, as vendas de casas (€24 mil milhões), de imóveis e terrenos para reabilitação e construção nova (€1000 milhões), de edifícios de escritórios ou centros comerciais a investidores (€2,8 mil milhões) e também das carteiras de ativos tóxicos dos bancos (€6 mil milhões). Mas é ainda uma estimativa, só que muito próxima do valor final, porque a maior parte das operações já está fechada. Aliás, em alguns casos só estão mesmo a faltar os últimos dias de dezembro.

É o caso do investimento no chamado imobiliário comercial, ou seja, na compra de edifícios de escritórios, hotéis, lojas e centros comerciais. Segundo a JLL e a Cushman & Wakefield, que apresentaram o balanço de 2019 esta quinta-feira, 2 de janeiro, terão sido aplicados €2,8 mil milhões só neste segmento do mercado. Já a CBRE admite que possa superar os €3 mil milhões. Seja como for, para todas elas é, um valor “excecional” porque está muito próximo dos €3,3 mil milhões conseguidos em 2018, o ano em que se investiu mais em imobiliário comercial em Portugal.

