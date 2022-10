EDP terá de devolver ganhos imobiliários ao consumidor

Novo ano, novo foco de tensão na já conturbada relação entre a EDP e o Estado português. O secretário de Estado da Energia, João Galamba, acaba de assinar um despacho que obrigará a EDP Distribuição a entregar ao sistema elétrico (isto é, aos consumidores) a totalidade das mais-valias que arrecadou com a venda de um conjunto de imóveis ao longo da última década.

Em causa está o resultado da venda de património imobiliário da EDP Distribuição entre 2009 e 2018, que rondou os €32 milhões. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) já tinha considerado que metade do produto dessas alienações deveria ser canalizado para os consumidores de eletricidade nas tarifas de 2020. Mas o despacho agora aprovado por João Galamba estipula que o valor da alienação dos imóveis “reverte integralmente para o concedente”, ou seja, o Estado, devendo ser “integralmente repercutido nas tarifas de energia elétrica”.

