Auditora e Banco de Portugal validaram negócio do Crédito Agrícola que envolveu mãe e filho

A auditora EY e o Banco de Portugal consideram que foram cumpridas as regras e os procedimentos adequados no negócio que envolveu a compra de um imóvel do Crédito Agrícola pela gestora de fundos ECS, uma operação em que mãe, administradora da empresa, e filho, administrador do Crédito Agrícola, estiveram envolvidos, segundo conta o jornal Público.

Este negócio não é uma novidade. Este era, aliás, um dos temas das denúncias anónimas que chegaram, no verão de 2018, ao Banco de Portugal relativas a aspetos do Crédito Agrícola – outro era o facto de a mulher do presidente Licínio Pina estar a trabalhar no banco.

Em causa estava a venda de uma moradia na avenida da República, em Lisboa, a uma empresa da gestora de fundos de reestruturação ECS (presidida pelo ex-governador António de Sousa), por um preço que, dizia a denúncia, não correspondia ao valor de mercado – e o negócio envolvia uma administração onde estava um membro, Sérgio Frade, que era filho de um elemento da administração da outra parte, Gracinda Raposo.

Ora, o supervisor presidido por Carlos Costa investigou as participações que lhe tinham chegado e houve mesmo uma auditoria ao negócio. A EY analisou a possibilidade de entendimento e concluiu que não houve irregularidade e que o preço era de mercado, sendo que defendeu apenas que Sérgio Frade se devia ter abstido de participação na reunião que aprovou o negócio, de acordo com o Público.

O resto, já se sabe. Com base nestes dados, o Banco de Portugal fechou a investigação à transação. Sérgio Frade foi reeleito administrador executivo da Caixa Central do Crédito Agrícola no ano passado, na equipa liderada por Licínio Pina. Apesar das averiguações, o supervisor não viu razões para negar a idoneidade destes dois elementos do banco cooperativo.