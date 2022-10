Venda de imóveis e de créditos tóxicos deverá render €6 mil milhões aos bancos

Os bancos portugueses e estrangeiros com atividade em Portugal continuam aproveitar o bom momento que o mercado imobiliário está a atravessar e, à semelhança do que se passou em 2018, voltaram a vender mais uma grande fatia das carteiras de ativos imobiliários que ainda restam no seu balanço. De acordo com as estimativas da consultora imobiliária JLL, a venda deste tipo de ativos terá chegado aos 6000 milhões de euros no ano passado, distribuídos por 11 operações. Isto representa um crescimento de 20% face ao montante conseguido em 2018 (5 mil milhões de euros) e um aumento de mais do dobro face a 2017 (2,7 mil milhões de euros).

Tal como em 2018, o Novo Banco foi a instituição que mais ganhou e, em 2019 foi ainda mais que no ano anterior: 3,75 mil milhões de euros em duas operações: uma de 3,3 mil milhões de euros a que chamou de Project Nata II e outra de 450 milhões de euros a que chamou de Project Sertorius, segundo dados da JLL.

O Project Nata II, considerado o maior portfólio de sempre de crédito malparado (ou créditos tóxicos), foi comprado pelo fundo norte-americano Davidson Kempner. Já o Project Sertorius - que será composto por mais de 200 imóveis e terrenos situados, maioritariamente, em Lisboa e Setúbal - foi comprado pelos também norte-americanos Cerberus, o mesmo fundo que, em 2018, comprou um portfólio destes do Santander Totta por 600 milhões de euros.

Aliás, os fundos norte americanos são dos que mais têm comprado este tipo de portfólios em Portugal. Segundo dados da JLL, além do Davidson Kempner e do Cerberus, fizeram também operações o Bain Capital, o KKR e o DK Partners. A JLL destaca ainda o fundo britânico AnaCap e o alemão Deutsch Bank.

Na lista das 11 operações de venda destes activos surge também a Caixa Geral de Depósitos (CGD) que, aliás, foi o segundo banco que mais conseguiu angariar em 2019. Também segundo dados da JLL, a instituição do Estado ganhou 1,3 mil milhões de euros em quatro operações: Project Neptune, no valor de 500 milhões de euros; Project Mars e Project Mars II, cada uma delas avaliada em 300 milhões de euros; e a Project Eagle, no valor de 200 milhões de euros.

Seguiu-se depois o BCP, que fez €400 milhões com uma transação (Project Pumas) e o Montepio que ganhou 300 milhões de euros com a venda do portfólio Project Brick e ainda do Project Atlas II, cujo valor não é conhecido. Na lista das 11 operações concretizadas em 2019 surge ainda o BPI que conseguiu 100 milhões de euros com a venda do Project Lemon.

Que tipo de ativos são estes

Nestes portefólios que os bancos estão a vender há dois tipos de ativos: os Real Estate Owned Assets (REO) e os Non Performing Loans (NPL).

Os primeiros - os REO - referem-se a imóveis que os bancos já tinham hipotecados e já tinham sido executados, ou seja, já eram detidos pelo próprio banco. Por isso mesmo, são imóveis que o banco pode vender, arrendar ou, se quiser, fazer obras de recuperação e ficar a gerir ou então vender.

Os segundos - os Non Performing Loans (NPL) - referem-se ao crédito malparado ou tóxico, ou seja, empréstimos e hipotecas que têm ativos imobiliários como colateral e que não estão a ser pagos.

Sejam de REO’s ou de NPL’s ou de ambos, estes portfólio são sempre compostos por centenas ou mesmo milhares de imóveis de todos os tipos e que estão em diferentes estados de conservação - devolutos ou a ser usados - e ainda espalhados por todo o país. Por exemplo, há edifícios de habitação e de escritórios, casas e escritórios distribuídos por vários prédios e ainda centros comerciais, armazéns, terrenos vazios ou hotéis, sendo que devolutos outros em uso. É, por isso mesmo, que, apesar dos montantes referidos serem elevados, são vendidos com grandes descontos.