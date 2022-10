Preço do petróleo dispara depois de liquidação de general iraniano pelos EUA

O preço do barril de petróleo de Brent (a referência europeia) subiu 4% no início da sessão asiática desta sexta-feira, depois do anúncio que Donald Trump dirigiu a operação de liquidação no aeroporto de Bagdade de um general iraniano.

O preço do Brent subiu para 68,86 dólares na abertura asiática dos mercados, descendo para 68,42 dólares no início da sessão europeia. A cotação do ouro negro está esta sexta-feira em máximos desde setembro do ano passado quando ultrapassou os 69 dólares.

As bolsas de ações na Europa abriram esta sexta-feira no vermelho, depois de um início do novo ano com ganhos de 1% na quinta-feira.

O anúncio desta operação de retaliação norte-americana aos ataques contra a embaixada dos Estados Unidos na capital iraquiana e contra a base de Kirkuk provocou, também, uma subida no preço dos metais preciosos considerados valores de refúgio. O preço do ouro subiu 1,2% e o da prata aumentou 1,5%.

A Casa Branca acusa Teerão - e nomeadamente o tenente-general Qasser Soleimani, chefe da unidade especial Quds do Corpo da Guarda da Revolução Islâmica iraniana, que se deslocara ao Iraque - de estar por detrás das recentes manifestações contra a embaixada dos EUA em Bagdade e contra a base norte-americana.

Esta operação é mais uma fagulha na escalada de conflitos no Médio Oriente e no Golfo Pérsico desde maio do ano passado.

O mercado petrolífero teme o impacto de eventuais ações de retaliação de Teerão na zona nevrálgica do Golfo, onde se situa o Estreito de Ormuz, entre o Irão e Omã, por onde passam por via marítima diariamente 21 milhões de barris de crude, cerca de 21% do consumo mundial.

O Irão anunciou uma reunião de emergência do Conselho Supremo de Segurança Nacional do país.