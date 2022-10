Diretor de supervisão de auditoria deixa a CMVM

O diretor de supervisão de auditoria da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Fernando Teixeira Pinto, pediu para sair do regulador invocando “razões pessoais”, avança o jornal digital ‘Eco’. É mais uma saída da CMVM, presidida por Gabriela Figueiredo Dias, onde continua vago o cargo de vice-presidente que Filomena Oliveira deixou há mais de meio ano.

O pedido de demissão de Fernando Teixeira Pinto foi feito em novembro e foi confirmado ao ‘Eco’ pela CMVM. O diretor do Departamento de Supervisão de Auditoria deixa o regulador no final de janeiro e já está em curso o processo de encontrar outra pessoa para aquelas funções. “A sua substituição encontra-se desde essa altura a ser preparada, num processo tranquilo e refletido e que se prevê que fique concluído no início do ano, ainda antes da saída do atual diretor, de modo a assegurar uma passagem de pastas adequada”, adiantou a CMVM ao ‘Eco’.