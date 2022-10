Acredita que 2020 será um ano melhor, pior ou igual a 2019 para a economia portuguesa? Esta foi a pergunta colocada a 12 dos empresários distinguidos na última edição dos Prémios Expresso Economia Caixa Geral de Depósitos e dos Prémios Expresso PME Caixa Top.

“Será igual com uma tendência ligeiramente positiva”, resumiu Vasco de Mello, o presidente do grupo José de Mello que levou para casa o prémio de Empresário do ano. Desta amostra de gestores de grandes e médias empresas, oriundos dos mais diversos sectores de atividade, sete acreditam que 2020 será melhor e cinco que será idêntico a 2019.

“Assistimos a um arrefecimento da economia portuguesa nos principais mercados em que Portugal vende. Apesar de tudo, houve um grande esforço de transformação e de procurar outros mercados. Por isso acho que as empresas vão conseguir dar resposta a este período de menor crescimento que se perspetiva para Portugal”, justifica Vasco de Mello.

O administrador da Bosch Car Multimedia Portugal, Carlos Ribas, acrescenta que o país está muito exposto aos mercados internacionais. “Algo que aconteça lá fora pode afetar-nos fortemente. Se a Alemanha espirra, Portugal constipa-se”, avisa.

No meio de tanta incerteza a nível global, o maior risco para a generalidade destes 12 empresários é mesmo a “instabilidade” no plano internacional, com destaque para o ‘Brexit’ e a guerra comercial dos EUA com a China ou as tensões com a Turquia. “O meu maior receio é esta instabilidade que há com o poder europeu a nível político. Era mais fácil se estivesse tudo mais sereno”, lamenta André Araújo, o CEO da PME Meatrading.

João Ralheta, sócio-fundador da PME Belaudição, está mais otimista para 2020: “A sensação de confiança que existe no mercado e nos empresários vai melhorar com certeza.” O importante é que “o Governo continue a governar com estabilidade”, acrescenta Augusto Cabral, o administrador da PME Vanesp Ibérica.

Mas Portugal continua bastante vulnerável devido ao seu elevado endividamento. Vasco de Mello chama mesmo a atenção para o facto de a dívida de Portugal continuar “extraordinariamente” elevada. É que tal “terá efeitos negativos que podem representar riscos para os empresários” caso o arrefecimento externo seja maior do que o previsto.

O que pode fazer o Governo?

Neste contexto, a generalidade dos empresários e gestores destas grandes empresas e PME gostaria que 2020 trouxesse várias medidas em prol da competitividade do país. A começar pelo alívio da carga fiscal.

“Era importante uma atenção aos impostos que beneficie as empresas que investem e também incentivos aos trabalhadores e rendimentos”, defende o administrador da exportadora J. Pinto Leitão, Álvaro Sequeira Pinto. “A questão da carga fiscal sobre as empresas e os particulares é um constrangimento para a economia se desenvolver e libertar os meios para o investimento”, acrescenta Eduardo Caetano, diretor executivo da PME Portimar.

“O IRC é onde se devia mexer”, concretiza Paulo Jorge Bicho, sócio-gerente da sociedade agropecuária HCR. “Há um estigma muito grande quando se diz que baixar o IRC é para o bolso dos acionistas. Mas não é. Se não se pagar o IRC, o dinheiro fica na empresa.” Já o CEO da PME Tech4home vê com bons olhos o alargamento dos sistemas de incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento empresarial (SIFIDE): “Isso traduzir-se-ia num benefício muito importante para a economia nacional.”

“Alguma atenção aos impostos, não sobrecarregando as empresas, e agilizar as burocracias. No fundo, é isso: é aumentar a competitividade, facilitando”, acrescenta Carlos Limpo de Faria, o CEO da exportadora Socitrel.

Energia em troca de salários

“Uma medida muito importante era a redução dos impostos para as empresas. Não sendo possível essa, criar um ambiente mais favorável às empresas em termos de flexibilidade e previsibilidade”, insiste Vasco de Mello quanto às medidas que o Governo pode tomar em 2020 em prol da competitividade.

“Divulgação do que se faz em Portugal e do valor acrescentado que nós podemos acrescentar a certo tipo de bens e serviços seria uma mais-valia”, acrescenta a administradora da PME Gofoam, Diana Aquino. O Governo também devia “desbloquear” as leis laborais, defende Manuel Martins Soares, sócio-gerente da PME António Pimenta Construções. Porque luta contra bastante falta de mão de obra, pede ao Executivo que “tente motivar a vinda de cidadãos estrangeiros para trabalhar na construção”.

Porque o custo da energia está a tirar competitividade às empresas, o administrador da Bosch, Carlos Ribas, propõe mesmo a seguinte troca: que as empresas sejam “obrigadas a pagar” essa baixa da energia em mais salários aos trabalhadores. “Gostava que os colaboradores tivessem mais poder de compra, fossem mais consumidores, mais fortes. Isso, a mim, deixar-me-ia muito feliz.”

Os incentivos fiscais do OE 2020

Mais incentivos às empresas que reinvestirem os seus lucros em sede de IRC é uma das propostas do Orçamento do Estado (OE) para 2020. O limite máximo de lucros reinvestidos que pode ser objeto de dedução é alargado em 20%, de €10 milhões para €12 milhões. O prazo de concretização desse reinvestimento também dilata de três para quatro anos.

As micro, pequenas e médias empresas (PME) veem ainda aumentada de €15 mil para €25 mil o limite máximo da matéria coletável até ao qual pode ser aplicada a taxa reduzida de IRC de 17%. E as PME do interior do país passam a ver aplicada uma taxa de 12,5% sobre esses primeiros €25 mil de matéria coletável. O sistema de incentivos fiscais à I&D será renovado até 2025 e vêm aí mais incentivos fiscais à exportação. Ainda assim, a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) considera este OE 2020 “insuficiente para contrariar as perspetivas pouco favoráveis de uma conjuntura internacional mais adversa e inverter o atual rumo de abrandamento da atividade económica em Portugal, sendo improvável que mesmo a pouco ambiciosa meta de crescimento de 1,9% traçada pelo Governo possa ser alcançada”.

Textos originalmente publicados no Expresso de 28 de dezembro de 2019