Menos IMI potencia a criação de novas empresas

A redução da taxa máxima do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) potenciou a criação de novas empresas a um ritmo de 14% nas localidades que optaram por reduzir esta tributação, revela o “Jornal de Negócios” que cita um estudo de três economistas do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia.

Uma redução de uma décima num imposto sobre o património significa um aumento de liquidez para as empresas e, dessa forma, uma maior propensão para o investimento, conclui esta investigação que analisou a alteração feita ao IMI em 2008, a partir da qual a taxa máxima de imposto, à época de 0,5%, foi reduzida para os 0,4%. Uma medida em vigor a partir de 2009 e, nessa altura, quase uma centena de autarquias foram obrigadas a uma redução de impostos. A conclusão é que perderam os cofres municipais, mas ganhou a economia. Nos municípios que reduziram o IMI (num total de 94 autarquias) “a taxa de criação de empresas na indústria aumentou cerca de 14% em relação às autarquias que não foram obrigadas a mudar a sua taxa”, explica ao “Negócios” João Pedro Pereira, um dos autores do estudo.

Os economistas estudaram a criação de empresas no período entre 2004 e 2011, para que os resultados “não fossem contaminados pela crise”. E apuraram que “no grupo de tratamento a taxa de criação de empresas no sector da industria aumenta em relação ao de controlo porque as empresas começaram a sua atividade com mais dívida, de curto prazo, que lhes permitiu investir mais e aumentar a taxa de sobrevivência”. Não só porque o IMI passou a ser menor mas, sobretudo, porque o seu património imobiliário ficou mais valioso, o que lhes permitiu alavancar um maior endividamento para dar gás ao início dos seus negócios. Isto é: Se o imposto baixa, o valor dos imóveis sobe, dando aos empresários uma maior capacidade para usarem o património imobiliário como garantia em financiamentos.