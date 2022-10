5G. Vão estar disponíveis 400 MhZ para atribuição em leilão competitivo

O regulador das comunicações decidiu, depois de auscultar o sector das telecomunicações em consulta pública, que as licenças de 5G serão atribuídas através de leilão competitivo, avançou esta segunda-feira a Anacom, em comunicado. Deixa ainda de haver lotes de espectro regionais - por falta de demonstração de interesse - o que permitirá aumentar o espectro disponível para operações para 400 megahertz. E o tamanho dos lotes em leilão passa de 20 MhZ para 10 MhZ, o que aumenta a quantidade de lotes disponíveis em leilão.

"A ANACOM aprovou a decisão final sobre a designação da faixa dos 700 MHz para serviços de comunicações eletrónicas, a limitação do número de direitos de utilização de frequências a atribuir nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz e a definição do respetivo procedimento de atribuição, o leilão", lê-se no comunicado enviado às redações.

O regulador liderado por João Cadete de Matos diz ainda que deixou "de se prever a existência de lotes regionais no espectro a atribuir na faixa dos 3,6GHz, o que permite aumentar a disponibilidade de espectro para operações nacionais para 400 MHz, e o tamanho dos lotes passa de 20 MHz para 10 MHz, o que aumenta a quantidade de lotes disponível em leilão e permite uma maior flexibilidade na escolha do espectro a adquirir por parte dos operadores". Uma das críticas e receios dos operadores era de que não pudessem adquirir 100 MHz, com as linhas definidas agora pela ANACOM podem.

O regulador diz que optou pelo leilão porque "se trata de um menos intrusivo nos planos de negócio" e "potencialmente mais transparente e objetivo para todos os interessados".

A ANACOM salienta ainda que vai cumprir o calendário indicado por Bruxelas, na sequência de uma declaração dos ministros das telecomunicações da União Europeia, de 4 de dezembro de 2017. O início do leilão está previsto para abril de 2020 e o seu encerramento em junho.

Licença da Dense Air termina em agosto de 2025

A ANACOM esclarece ainda que alterou o Direito de Utilização de Frequências (DUF) detido pela Dense Air na faixa dos 3,4-3,8 GHz, o que conduziu a uma reconfiguração e relocalização do espectro detido pela empresa, que aceitou reduzir de 168 MHz para 100 MHz."Tratando-se de uma faixa que é considerada prioritária para a implementação de serviços e aplicações 5G, a ANACOM entende que se justifica disponibilizar ao mercado a totalidade dos 400 MHz existentes na faixa dos 3,4-3,8 GHz, pelo que o DUF detido pela Dense Air deverá cessar os seus efeitos na data do termo da sua validade, ou seja, 5 de agosto de 2025", diz o regulador.

A ANACOM foi alvo de um processo da NOS e da Vofone pelo facto de o regulador ter permitido à Dense Air manter o espectro, apesar de em dez anos não o ter usado, tendo isto levado os operadores a defender que o espetro lhe devia ser retirado.

Com esta decisão a Dense Air poderá continuar a explorar a sua frequência até 2025, embora com menos espectro. Pode assim a empresa "formar um juízo crítico quanto ao desenvolvimento da rede e ao lançamento comercial dos serviços e quanto aos respetivos calendários, incluindo quanto a uma eventual participação no futuro procedimento de atribuição de DUF sobre este espectro.

"Estando em causa uma operação que, embora ainda numa fase incipiente, até pelos circunstancialismos associados à disponibilização de equipamentos e infraestruturas 5G, envolve algumas iniciativas, nomeadamente ao nível grossista, e parcerias que poderão vir a ter alguma relevância num contexto de redes e serviços 5G, a ponderação de uma eventual revogação antecipada do DUF da Dense Air afigurou-se desproporcionada nesta fase", esclarece ainda o regulador.