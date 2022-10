134 autarquias dão desconto no IRS em 2020

Em 2020, 134 Câmaras Municipais vão abdicar de uma parte ou mesmo da totalidade dos 5% da receita do IRS a que têm direito. Desde 2008 que os 308 municípios têm esta possibilidade, mas nesse ano apenas 44 localidades beneficiaram os seus habitantes, segundo as contas do “Diário de Notícias”.

No próximo ano, há mais uma autarquia que se junta ao grupo daquelas que abrem mão da totalidade dos 5% de IRS que os Estado central lhes encaminha todos os anos. Trata-se da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira que vai devolver aos seus moradores a totalidade do imposto, dobrando o desconto de 2,5% do IRS cobrado no concelho, que já dava desde 2016.

O número de autarquias mais generosas (que ficam sem nada) estava estabilizado em 24 desde há alguns anos. Agora são 25.

Os dados analisados pelo ‘"Diário de Notícias" constam dos mapas que acompanham o Orçamento do Estado para 2020, mas esta informação não permite uma comparação direta com o ano anterior, uma vez que a base de dados publicada no Portal das Finanças não é coincidente.

As 134 Câmaras mais 'amigas' dos munícipes não chegam a metade das que existem em território nacional (são 43,5%), enquanto as restantes 174 ficam com a totalidade da verba transferida pelo Estado central, num montante global superior a 472,7 milhões de euros.

Sem surpresas, no pequeno grupo de autarquias que devolvem a totalidade do imposto, encontram-se sobretudo os concelhos mais pequenos como Manteigas, Oleiros, Pedrógão Grande, Sabugal, Boticas, Arganil ou Alcoutim.

Já Lisboa, pelo sétimo ano consecutivo, vai devolver metade da verba transferida: 32,2 milhões euros, numa média de cerca de 160 euros por contribuinte residente na capital.