Teremos de esperar 93.805 dias para alcançar a igualdade entre homens e mulheres

Nenhum de nós viverá o suficiente para ver cumprir a ambição da igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, na representação política, no acesso à educação ou à saúde. Pesem embora alguns progressos registados em algumas destas áreas em 2019, o último relatório anual do Fórum Económico Mundial sobre a paridade de género mostra que, ao ritmo atual, teremos de esperar mais de dois séculos, até ao ano 2276 (257 anos), para conseguir garantir uma completa igualdade entre homens e mulheres no acesso ao emprego, oportunidades de carreira e igualdade salarial (participação económica). São mais 55 anos do que o horizonte traçado pelo mesmo estudo em 2018.

Em termos globais, considerando os quatro indicadores-chave analisados pelo Fórum Económico Mundial, no último “Global Gender Gap Index” — Participação Económica e Oportunidade, Acesso à Educação, Saúde e Representação Política —, e não apenas o acesso ao emprego, o horizonte médio para a paridade nos 149 países considerados em ambas as edições do estudo (a deste ano avaliou 153 países) até diminuiu face às projeções do ano passado: 108 anos em 2018 para os atuais 99,5 anos. A justificar a evolução está o aumento da representação feminina em cargos políticos alcançado em muitos dos países durante este ano, que terá conseguido compensar a estagnação registada noutros indicadores.

