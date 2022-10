Há cada vez mais pessoas a viajar e Hong Kong está no topo

Ano após ano, o recorde é batido e a previsão é para que assim continue a ser por mais umas décadas. Só em 2019 deverão ter-se realizado 1,5 mil milhões de viagens internacionais. São mais 4% face a 2018 e o dobro do registado no início do século. O aumento do poder de compra das famílias em muitos países, a redução dos custos de viajar, a digitalização dos serviços que permite tudo planear e marcar desde casa, através do telemóvel ou do portátil, ajudam a que cada vez mais pessoas partam à descoberta do mundo. Em particular de alguns destinos que continuam a concentrar a maioria das preferências. De acordo com o mais recente relatório da empresa de estudos de mercado Euromonitor Internatio­nal (EI), Hong Kong e Banguecoque foram em 2018 — e deverão ter sido também este ano — as cidades que receberam mais turistas. Já Londres poderá perder a terceira posição para mais duas cidades asiáticas: Macau e Singapura.

O estudo contabiliza a entrada de turistas internacionais em 400 cidades e indica as 100 mais visitadas, excluindo estadias inferiores a 24 horas, cidadãos nacionais e passageiros de cruzeiros. Entre esta centena de locais, quase metade (43) ficam na Ásia. Não se estranha se se pensar que é de longe o continente mais populoso e que o crescimento económico de alguns dos países desta região tem feito aumentar consideravelmente o número de famílias de classe média, com capacidade económica para viajar.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.