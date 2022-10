Portugueses devem assistir em 2020 a um novo aumento do seu poder de compra

Quer isto dizer que, tal como aconteceu este ano, se antecipa que os salários médios continuem a crescer acima da inflação, à boleia da subida do salário mínimo, mas também devido à melhoria das condições económicas e à quebra do desemprego. Habitação, comissões bancárias e água são alguns bens e serviços onde se esperam aumentos mais significativos. Em contrapartida, os transportes públicos e as portagens não mexem.

O ano começa com um aumento de comissões na Caixa Geral de Depósitos. Há mudanças nos preços das contas-pacote (a mais simples aumenta quase 24%), bem como das cadernetas e dos levantamentos ao balcão. Haverá mais subidas ao longo do ano, como no MB Way. O banco público foi o único entre os grandes bancos que fez este anúncio, mas todo o sector tem vindo a agravar o custo dos serviços prestados aos clientes. E as entidades bancárias não fecham a porta a mais subidas, ainda que os banqueiros assumam que o espaço para o fazer é mais reduzido. De qualquer forma, há ainda comissões a grandes depósitos de entidades financeiras, cuja aplicação recebeu luz verde do Banco de Portugal, que podem ser ainda mais agravadas.

Os preços do imobiliário têm vindo a subir nos últimos anos, e 2019 não foi exceção. Ainda esta semana o Instituto Nacional de Estatísticas divulgou que o índice de preços da habitação — exclusivamente para alojamento residencial — subiu 10,3% no terceiro trimestre. No próximo ano, antecipa a agência Moody’s, prevê-se uma inflação na habitação de 4%, uma das maiores na União Europeia (abaixo de Espanha, Irlanda e Holanda). O Banco de Portugal antecipa que o sector possa vir a registar uma moderação do crescimento dos preços, tendo em conta o “abrandamento da atividade económica, a redução na procura de imóveis para alojamento local e o aumento da oferta”. Mas as taxas de juro continuam em baixa a nível global, o que, alerta o supervisor, “pode criar incentivos para a sustentação do crescimento dos preços neste mercado”.

