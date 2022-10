Banqueiro chinês condenado a pena de morte por desvio de fundos

O antigo presidente do banco chinês Hengfeng, Jiang Xiyun, foi condenado à morte por um tribunal chinês por entre 2008 e 2013 ter transferido para a sua esfera pessoal ações do banco no valor de 754 milhões de yuan, o equivalente a 97 milhões de euros ao câmbio atual.

Segundo a sentença proferida na quinta-feira, e citada pela agência Bloomberg, Jiang Xiyun também aceitou subornos equivalentes a 7,7 milhões de euros, juntamente com um outro administrador do Hengfeng.

Além de Jiang Xiyun, outros três ex-quadros do Hengfeng foram condenados a penas de prisão.

O Hengfeng é um banco de média dimensão fundado em 2003 que foi recentemente salvo pelo Estado chinês, depois do agravamento da sua situação financeira. Esteve dois anos consecutivos sem publicar contas.