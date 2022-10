Dirigentes e aprendizes são os que mais beneficiam com aumento de salários no privado

Entre abril de 2018 e o mesmo mês de 2019, os salários dos diretores no sector privado aumentaram 11,6%. Traduzido em euros, os profissionais com cargos de chefia ganhavam este ano, em média, mais €301 brutos mensais do que em abril do ano passado, ou seja €2886,80. Um aumento que se destaca se tivermos em conta a valorização média dos salários para o conjunto dos trabalhadores por conta de outrém (TCO) que não foi além de 1,8%. Os números reportam a abril deste ano e constam do Inquérito aos Ganhos e Duração do Trabalho, realizado semestralmente pelo Gabinete Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, citado pelo Correio da Manhã na edição desta sexta-feira.

Os dados do Ministério do Trabalho (MTSS) mostram uma polarização salarial no sector privado. Se é verdade que todos os grupos profissionais registaram aumentos entre abril de 2018 e o período homólogo deste ano, foi nos topo e na base da hierarquia - entre os dirigentes e os aprendizes - que os salários mais cresceram. Para os primeiros o ganho médio mensal subiu 11,6%, para os €2886,80, enquanto os segundos registaram um acréscimo de 10,1% para os €791,69. Números que contrastam com os verificados no grupo dos empregados/ operários (subiram 2,1%) fixando o ganho médio mensal neste grupo nos €1151,29.

Os valores apresentados pelo MTSS são ilíquidos, contabilizados antes da dedução de quaisquer descontos. O ganho médio mensal contabiliza os montantes pagos em dinheiro e/ou géneros, com carácter regular, pelas horas de trabalho efetuadas, bem como o pagamento das horas remuneradas mas não efetuadas pelos trabalhadores. Inclui, além da remuneração base, todos os prémio e subsídios regulares (diturnidades, subsídios de função, de alimentação, de alojamento e transportem, de antiguidade ou outros), bem como o pagamento de horas suplementres ou extraordinárias.

Mulheres ganham, em média, menos €245 euros

Considerando os ganhos médios mensais em ambos os sexos, os dados mostram que as mulheres continuam a ganhar 19% menos do que os homens: a comparação é entre €1055,43 e €1300,95, respetivamente. No período considerado, o ganho médio mensal dos homens aumentou 2% e o das mulheres 1,7%.

Elas estão também em maior número no grupo de profissionais abrangidas pela retribuição mínima mensal garantida (RMMG), fixada nos €600 euros este ano.

Em abril de 2019, a percentagem de trabalhadores por conta de outrem a tempo completo abrangidos pelo salário mínimo era de 25,6%, igual a abril de 2018. Por sexo, a proporção de mulheres a auferir RMMG era de 31% e a de homens 21%. Por atividade económica, o sector do Alojamento e Restauração agregava a maior proporção de TCO com salário mínimo (39,2%) por contraponto aos sectores da Eletricidade, Gás, Vapor, Água e Ar (0,2%) e Atividades Financeiras e Seguros (1,9%).

É, de resto, nestes dois sectores que se encontram os salários médios mais altos: €2929,33 brutos mensais, no sector da Eletricidade, Gás, Vapor, Água e Ar, e €2297,29 no sector das Atividades Financeiras e seguros, considerando o salário base e os demais componentes.

No outro prato da balança estão os profissionais do sector do Alojamento e Restauração que auferem os salários mais baixos do conjunto total de sectores, €811,93 brutos mensais em termos médios.