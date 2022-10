CTT metem mais €20 milhões no banco. Ao todo, foram €130 milhões só este ano

Os CTT tiveram de colocar mais 20 milhões de euros na sua instituição financeira. O montante já estava previsto, assegura a empresa, e serviu para financiar a compra da 321 Crédito pelo Banco CTT. Junta-se aos 110 milhões colocados na primeira metade do ano.

Foi a 23 de dezembro que ficou registado o aumento de capital em 20 milhões de euros do Banco CTT, detido a 100% pela empresa de correios liderada por João Bento.

“Este é o aumento de capital que informámos o mercado que prevíamos realizar até 2020 quando anunciámos o acordo para a aquisição da 321 Crédito em 2018”, respondeu ao Expresso a empresa.

No ano passado, o Banco CTT, sob o comando de Luís Pereira Coutinho, comprou ao fundo Cabot Square a instituição de crédito ao consumo para o ramo automóvel por 100 milhões de euros, com o intuito de se “posicionar como um operador integrado de serviços financeiros de retalho”.

Para financiar a operação, a empresa de serviço postal colocou 110 milhões no Banco CTT. A que agora se somam os novos 20 milhões.

Ainda no final do primeiro semestre, a empresa de serviço postal reafirmou os objetivos de o Banco CTT deixar de apresentar um EBITDA (resultado operacional, antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) negativo no segundo semestre deste ano, bem como abandonar os prejuízos em 2020. Até setembro, o banco teve prejuízos de 7,6 milhões de euros.

O Banco CTT representa ainda uma parcela pouco expressivo (6%) das receitas dos CTT, ainda muito dependentes do correio postal. Os CTT têm um contrato de concessão para o serviço postal universal até ao final do próximo ano, o que poderá levar a mudanças na empresa.

Os CTT são, hoje em dia, uma empresa 100% privada, após a venda pelo Estado no período da troika. Manuel Champalimaud é o principal acionista, com 13%, sendo que há depois uma parcela acima de 20% na posse de fundos internacionais e nacionais (desde a BlackRock à BPI Gestão de Ativos). Apesar desta estrutura, o Governo admite que poderá regressar ao capital dos CTT, respondendo até à pressão de partidos de esquerda.