Paulo Azevedo investe na Sonae

Paulo Azevedo reforçou as suas participações na Sonae SGPS e na Sonae Capital com um investimento na ordem dos 350 mil euros realizado através da Migracom, a sua holding pessoal.

As operações foram realizadas a 19 e 20 de dezembro, informam as duas empresas em comunicados enviados à CMVM - Comissão de Mercado de Valores Mobiliários sobre este reforço da posição do presidente do grupo Sonae

Na Sonae SGPS, Paulo Azevedo comprou 324.185 ações, o que significa que a Migracom passou a deter 3.198.524 ações, representativas de 0,15993% do capital social e dos direitos de voto da Sonae. A compra foi feita a um preço médio ponderado de €0,9264 (dia 19) e € 0,92442 (dia 20).

Na Sonae Capital, a compra através da Migracom incidiu sobre 51.826 acções, a um preço médio ponderado de €0,77267 e € 0,77114, a 19 e a 20 de dezembro, respetivamente, com Paulo Azevedo a controlar, agora, 0,08523% do capital e dos direitos de voto, correspondentes a 213.076 acções.

Esta não é a primeira vez que Paulo Azevedo investe diretamente na Sonae em momentos em que não há constrangimentos legais a impedir esse tipo de operação (lock out) "e em que considera que os títulos estão a ser transacionados a um preço interessante", explicou ao Expresso fonte do mercado.

À cotação desta quinta-feira, o presidente da Sonae poderia garantir a mesma participação com menos investimento, uma vez que os títulos da Sonae SGPS estão a ser cotados a 0,918 euros e os da Sonae Capital a 0,768 euros.