Zeinal Bava queria pagar €77 mil para fechar investigação a bónus de €8,8 milhões. Rejeitado

Zeinal Bava queria fechar um processo que corre sobre si no regulador brasileiro. Propunha pagar 350 mil reais, ou 77 mil euros ao câmbio atual. Proposta recusada. Teria de pagar mais de 40 milhões de reais, ou 8,8 milhões de euros, para haver um acordo, porque foi esse o bónus que recebeu em 2014, e a autoridade brasileira considera que indevidamente.

O antigo presidente da brasileira Oi e da antiga Portugal Telecom é o principal alvo de um processo sancionatório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), correspondente à portuguesa CMVM, que visou analisar e esclarecer o cumprimento dos deveres dos administradores da operadora brasileira no âmbito da sua oferta pública em 2013, que era um dos passos essenciais para a fusão com a PT, que iria ocorrer no ano seguinte. Zeinal Bava, que já tinha deixado a portuguesa e estava na Oi, ficaria à frente da operadora resultante da operação. Não aconteceu.

Ora, um dos problemas detetados pela CVM passou pelo facto de a diretoria (o órgão executivo) e o conselho de administração, nos últimos meses de 2013, se terem reunido para discutir os princípios da fusão entre PT e Oi sem que estivessem presentes os membros do conselho fiscal – nem eles tinham sido convocados.

A descrição é feita no parecer do comité de termo de compromisso do processo do regulador, datado de 5 de novembro deste ano, mas apenas concluído na semana passada, onde é rejeitada a proposta de Zeinal Bava.

E o bónus?

Só que a questão do conselho fiscal ausente não foi o único problema. A CVM teve também de apreciar uma reclamação sobre a remuneração bruta de 40 milhões de reais (8,8 milhões de euros) recebida por Zeinal Bava em 2014, na sequência do sucesso do aumento de capital da Oi. Segundo as conclusões do regulador brasileiro, houve três signatários do aditamento do contrato de trabalho do gestor que incluía a remuneração. Os três pertenciam ao conselho de administração, mas este órgão não se pronunciou sobre aquela entrega, nem a maioria dos seus elementos teve conhecimento daquela atribuição.

De acordo com os factos relatados no documento da CVM, a ordem de transferência do bónus, em maio de 2014 (pouco antes de se saber que a PT tinha investido 897 milhões de euros em papel comercial da Rioforte, do Grupo Espírito Santo), foi dada pelo próprio Zeinal Bava ao funcionário responsável pelo pagamento de pessoal da Oi.

Também outros três elementos da administração receberam bónus, num valor global de 11 milhões de reais. Tratava-se do presidente do conselho de administração, do seu suplente, e ainda do diretor responsável pelas relações com investimentos.

Segundo a Oi transmitiu à CVM, só o pagamento a Zeinal estava formalizado. Os restantes tiveram formalização apenas por e-mail, tendo sido pagos “a partir de ordem diretamente transmitida internamente pelo próprio Zeinal Bava ao profissional responsável por pagamento de pessoal da companhia”. Segundo as investigações, o gestor teria aprovação informal para bonificar as pessoas que “julgasse merecedoras” pela participação no aumento de capital da Oi.

As conclusões das investigações

Tendo em conta estes factos, a Superintendência de Processos Sancionadores e a Procuradoria Federal Especializada que existe junto à CVM concluíram que há aqui violações de diversos deveres: não houve aprovação do bónus pelos órgãos competentes; e Zeinal Bava incorreu em desvio de poder, ao determinar um pagamento para si sem a autorização devido. Além disso, o então líder executivo “deixou de empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo o homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios” quando realizou reuniões onde houve decisões que não receberam o obrigatório parecer do conselho fiscal.

Assim, estes órgãos consideraram que Zeinal Bava violou o dever de diligência pela não convocação do conselho fiscal e de atuar com desvio de poder, por determinar o pagamento a três administradores e por receber 40 milhões de reais sem autorização da assembleia-geral e da administração.

A proposta de Zeinal

Depois de intimado, Zeinal Bava apresentou a sua defesa e propôs um termo de compromisso, para encerrar a investigação. O antigo líder da PT propunha pagar à CVM um total de 300 mil reais, 77 mil euros à data de hoje.

A parcela de 275 mil reais devia-se à acusação de ter "aprovado pagamento de bónus para o presidente do conselho de administração, membro suplente do conselho de administração e membro da diretoria da Oi, bem como recebimento do bônus, sem prévia autorização da assembleia-geral ou do conselho de administração”. A restante, de 25 mil reais (5,5 mil euros), devia-se à “acusação de não convocação dos membros do conselho fiscal para a reunião da diretoria de 13.11.2013”.

A procuradoria federal especializada viu obstáculos à celebração de um compromisso com Bava “face à vantagem económica apontada pela acusação, facto que, analisado em conjunto com a gravidade das infrações, afigura-se revelador da ilegalidade da proposta no que concerne ao quantum indemnizatório”. Este organismo acredita que o montante da vantagem económica recebida por Bava deveria, ser, no mínimo, superior ao montante auferido, de 40 milhões de reais, “sob pena de ferimento aos princípios da moralidade e da legalidade”.

As razões para a rejeição

O parecer de rejeição do acordo de Zeinal Bava, feito pela procuradoria, foi aceite pelo comité da CVM que analisa os compromissos que são avançados pelos visados nas suas investigações.

Este comité concluiu que não era “conveniente” nem “oportuno” fechar um entendimento, e deu quatro razões. A “gravidade, em tese, das condutas apontadas” é uma delas. Além de Zeinal, houve três elementos do conselho fiscal que também entregaram pedidos de compromisso, mas o comité avançou como motivo para não aceitar o acordo o “grau de economia processual que seria alcançado, tendo em vista que, dos 20 responsabilizados, apenas quatro apresentaram proposta para celebração de compromisso”.

“Além disso, no caso de Zeinal Bava”, há ainda a acrescentar a própria posição de “óbice jurídico” apontado pela procuradoria e ainda “o seu histórico”.

Sendo assim, o comité propôs à CVM a rejeição dos termos apresentados por Bava e pelos restantes três elementos. E, na semana passada, o regulador acompanhou o comité e rejeitou-os igualmente. Ou seja, haverá julgamento dentro do regulador.

josé caria

Que histórico é este?

Uma das razões apontadas para rejeitar o acordo com Zeinal é o seu "histórico". Em causa estão outros processos na CVM. Um deles é por ter falado sobre a oferta de ações da Oi quando não podia, tendo sido aí já condenado a pagar 200 mil reais (44 mil euros). Outro processo prende-se com a eventual violação de deveres fiducionários ligados à reestruturação da Oi, estando este ainda na fase de apresentação de defesas.

Em Portugal, há também investigações a decorrer. E Zeinal Bava está acusado já na Operação Marquês por crimes de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal, por ter alegadamente recebido mais de 25 milhões de euros do Grupo Espírito Santo. O caso está em fase de instrução, não estando ainda definido se vai haver julgamento. Além disso, em 2016, a Pharol - empresa que resultou da PT e que ficou com o crédito perante a Rioforte -, colocou uma ação judicial contra Bava, Henrique Granadeiro e Luís Pacheco de Melo, no valor de 54,9 milhões.

Segundo noticiou o Jornal de Notícias, o Ministério Público da Suíça está igualmente a investigar os movimentos financeiros naquele país.