Saiu da Uber o gestor tido como implacável, às vezes visionário, outras um sacana

Travis Kalanick, um dos cofundadores da Uber, anunciou a saída da administração da empresa, cortando assim os últimos laços que os ligavam. O empresário já vendeu cerca de 2 mil milhões de euros da participação que detinha na startup e venderá o que falta até esta quinta-feira, segundo o comunicado que anuncia a saída.

Kalanick foi CEO da Uber entre 2010 e 2017, sendo por isso o homem que mais tempo esteve no cargo. Nesses anos, a aplicação de transporte privado, concorrente dos táxis, cresceu de uma ideia para uma gigante tecnológica - cinco anos depois de Kalanick e Garrett Camp a terem fundado, em 2009, a Uber passou a ser a startup mais valiosa do mundo, avaliada em cerca de 45 mil milhões de euros e com mais de um milhão de condutores a operar em 70 países.

Foi depois desse crescimento exponencial que vieram os problemas, para a empresa e para o próprio Kalanick. Em 2017, uma sucessão de escândalos precipitou a queda do homem tido como implacável. Um deles foi a divulgação de um vídeo em que o à época CEO aparecia a repreender de forma veemente um motorista da Uber que o questionava acerca da queda dos salários. Um momento, ainda assim, não mais grave do que as acusações de sexismo e violência sexual que a empresa foi sofrendo. O maior e mais consistente deu mesmo um filme, com argumento de Susan Fowler, antiga funcionária da empresa. Mas já em 2014 uma mulher violada durante uma viagem com a Uber na Índia acusou Kalanick e a sua equipa de lhe espiarem o historial médico como forma de desacreditar as suas queixas. E uma empresa concorrente, a Waymo, parte do grupo Google, processou a Uber por assalto a ficheiros secretos. Em ambos os casos, a empresa cofundada por Kalanick escapou pagando para encerrar as disputas nos tribunais.

Na hora da despedida, Travis Kalanick lembrou que, 10 anos depois, a Uber é parte da sua vida. “Estou orgulhoso de tudo o que a Uber alcançou e continuarei a torcer por fora pelo seu futuro”, acrescentou em comunicado. Dara Khosrowshahi, o homem que há dois anos substituiu Kalanick na presidência executiva da Uber, deixou elogios ao antecessor. “Muito poucos empreendedores construíram algo tão profundo como Travis Kalanick com a Uber. Estou imensamente grato pela visão e perseverança do Travis durante a construção da Uber e pela sua experiência como membro do conselho [de administração].”

Atualmente a gerir uma startup de “cozinhas-fantasma” - espaços de preparação de refeições para entrega -, Kalanick despede-se dizendo que é tempo de se dedicar às suas “atividades comerciais e filantrópicas atuais”.