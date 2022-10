Venderam-se menos casas mas mais caras: preços subiram 10% no verão

O preço das casas subiu mais de 10% no verão passado, quando comparado com o mesmo período de 2018. O número de transações até resvalou um pouco no terceiro trimestre (repetindo o que já tinha acontecido no segundo trimestre), mas o seu valor foi o mais elevado dos últimos tempos.

“No 3º trimestre de 2019, o Índice de Preços da Habitação (IPHab) cresceu 10,3% em termos homólogos, 0,2 pontos percentuais (p.p.) acima do observado no trimestre anterior”, assinala o destaque publicado pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) esta segunda-feira, 23 de dezembro.

Este índice serve para medir a “evolução dos preços dos alojamentos familiares adquiridos no mercado residencial em Portugal”. E o índice entre julho e setembro aumentou 10,3% em relação ao índice registado naqueles meses de 2018, quando, entre março e junho, a subida tinha sido de 10,1%.

Este é mesmo o maior crescimento homólogo desde o segundo trimestre de 2018, sendo que os preços cresceram mais nas habitações existentes do que em novos alojamentos.

Já em relação ao trimestre anterior, a variação já não é tão impressionante. O índice somou 1,2% no terceiro trimestre, quando comparado com o imediatamente anterior, que tinha marcado um crescimento de 3,2%. Neste caso, é o valor mais baixo dos últimos quatro trimestres.

Desde o primeiro trimestre de 2015 que o índice de preços na habitação tem vindo a aumentar, sem qualquer interrupção.

O aumento dos preços ocorreu embora tenha diminuído o número de vendas de alojamentos familiares. “Entre julho e setembro de 2019 realizaram-se 45.830 transações, o que representa uma redução de 0,2% por comparação com o mesmo trimestre de 2018”, indica o destaque do INE. A esmagadora maioria, 85%, são de casas já existentes.

Ainda que tenham sido menos as casas a mudar de mãos, o seu valor aumentou. "O valor das transações aproximou-se dos 6,5 mil milhões de euros, mais 3,0% que no 3º trimestre de 2018”, diz o INE. É a importância mais elevada dos últimos anos.

Lisboa perde força

Praticamente metade das transações dizem respeito à Área Metropolitana de Lisboa, ainda que a região venha perdendo quota, o mesmo acontecendo no valor, que recuou em termos homólogos para cerca de 3 mil milhões de euros. Já tinha havido um recuo no segundo trimestre, face ao período homólogo.

Aliás, “a Área Metropolitana de Lisboa, tornou-se a primeira região desde o 1º trimestre de 2016 a apresentar uma taxa de variação homóloga negativa no valor das transações em dois trimestres consecutivos”.

Já “o Norte, Centro e Alentejo atingiram os montantes mais elevados da série em termos de valor das transações”. O que quer dizer que nestas regiões nunca se tinham vendido tantas casas num trimestre.