Presidente da RTP “surpreendido” com chumbo da ERC à direção de informação

O presidente da RTP mostrou-se surpreendido com o parecer negativo que o que o conselho regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu à sua proposta para a direção de informação da televisão pública.

A RTP tinha apresentado ao regulador uma proposta para direção de informação liderada por José Fragoso, que iria acumular os cargos de diretor de informação com o de diretor de programas – à semelhança de Emídio Rangel em 2001, que se transformou numa espécie de superdiretor que supervisionava as duas áreas da televisão. A equipa de Fragoso deveria substituir a anterior, liderada por Maria Flor Pedroso, que que se demitiu após acusações de que teria condicionado várias reportagens do “Sexta às 9”.

“Fomos surpreendidos pela posição da ERC, uma vez que a solução proposta já foi adotada no passado e nada obsta, nem na legislação nem nos estatutos da RTP”, sublinha Gonçalo Reis em declarações enviadas ao Expresso, respondendo assim ao regulador, que sublinhara no seu parecer que os estatutos da televisão pública impõem uma separação orgânica, subjetiva e funcional das áreas de programação e de informação.

“Obviamente a relevância da informação e sua autonomia são princípios basilares para o serviço público”, continua o presidente da RTP. “Por outro lado, a acumulação acontece em outros operadores públicos europeus de referência.”

No parecer aprovado esta segunda-feira, a ERC considera que a solução proposta pela RTP traz vários riscos (nomeadamente o “de tornar indiferentes ou favorecer a diluição de fronteiras entre informação e entretenimento”) e que a centralização de funções dificulta “a tarefa de dar cumprimento cabal a todas as obrigações” que as duas áreas - informação e programas - exigem.

Perante a decisão da ERC, que é vinculativa, a equipa de Gonçalo Reis terá que encontrar uma solução alternativa. “Iremos analisar atentamente a decisão e reuniremos com a ERC no dia 27.