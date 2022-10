Miranda Sarmento: “Não estamos totalmente vinculados” à descida do IVA da eletricidade

O PSD só avançara com uma proposta de descida do IVA da eletricidade se encontrar forma de compensar a perda de receita, diz Joaquim Miranda Sarmento, economista e conselheiro estratégico do PSD para as contas públicas, em entrevista ao “Jornal de Negócios” e à “Antena 1” esta segunda-feira. “Se tivéssemos ganhado as eleições e formado Governo, teríamos construído um OE que permitisse acomodar essa medida. Não estamos totalmente vinculados a ela por uma razão muito simples: este não é o nosso OE”, afirma.

Em todo o caso, Miranda Sarmento garante que a medida não custa 800 milhões de euros por ano, conforme assegura o Governo. De acordo com as contas do economista, esta medida teria sim um custo anual de 350 milhões de euros. Mais: é possível modelar a descida de forma a limitar a redução da receita fiscal, até valores entre os 160 e 180 milhões de euros, nota.

O PSD está a trabalhar nesta alternativa, mas não garante que consiga avançar com uma proposta. “Não sei se somos capazes. Se fossemos nós a fazer o Orçamento, teríamos incorporado a medida e faríamos escolhas. Não sendo, não compete ao Parlamento alterar a essência do Orçamento”, diz.

Orçamento do “poucachinho”

As contas de Centeno para o próximo ano batem certo, mas ficam aquém das expectativas. “A conclusão do CFP é que o cenário macroeconómico do Governo para 2020 é realista. Salvo algum imponderável do ponto de vista externo, parece-me exequível que a economia cresça 1,8% ou 1,9%. É pouco. Vai-nos continuar a deixar na cauda do crescimento económico. As outras economias com as quais Portugal se deve comparar estão, na sua esmagadora maioria, a crescer acima de 3%. Perguntou-me como qualifico este Orçamento. Eu disse ‘de continuidade’. Permita-me também que diga do poucochinho. Porque ficamos satisfeitos com poucochinho crescimento, poucochinho aumento de rendimento, poucochinho aumento do investimento público, poucochinho dinheiro para os serviços públicos. É o orçamento de ficar contente, para os que estão, não é o nosso caso, com poucochinho”, diz Miranda Sarmento.

Para o economista, o PSD deve chumbar o OE para 2020. “Sim. Quer dizer, a decisão de sentido de voto do PSD compete aos dois órgãos, à comissão politica nacional e ao grupo parlamentar. A opinião que dei ao dr. Rui Rio é que este não é um bom orçamento para Portugal. Este não é um bom orçamento para o PSD e o PSD deve votar contra”, assume.