ERC chumba proposta para a direção de informação da RTP

O conselho regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) decidiu dar parecer negativo à proposta para direção de informação liderada pelo jornalista José Fragoso, que iria acumular os cargos de diretor de informação com o de diretor de programas – à semelhança de Emídio Rangel em 2001, que se transformou numa espécie de superdiretor que supervisionava as duas áreas da televisão.

Fragoso tinha sido nomeado pelo conselho de administração da RTP para substituir Maria Flor Pedroso, que se demitiu após as acusações de que teria interferido e condicionado várias reportagens do programa “Sexta às 9”.

“Independentemente da ponderação das razões que estiveram na origem da decisão dos demissionários, que sempre competirá levar a cabo, assim como da apreciação do perfil de futuros nomeados para o seu exercício, o Conselho Regulador da ERC, avaliando os riscos que tal solução comporta para os princípios de funcionamento do serviço público de televisão, não pode aquiescer na acumulação dos cargos de Director de Programas da RTP1, RTP Internacional e RTP3 com os cargos de Director de Informação da RTP1, RTP Internacional e RTP3”, lê-se no comunicado da ERC divulgado esta segunda-feira.

Para o regulador, a convergência da direção de programação e de informação de três serviços de programas da RTP numa só pessoa traz diversos riscos. A ERC aponta “o risco de padronizar ou esbater a dissemelhança de uma oferta que, em benefício da diversidade e do pluralismo, se pretende díspar” e “o risco de tornar indiferentes ou favorecer a diluição de fronteiras entre informação e entretenimento”. E refere os estatutos da RTP, que impõem uma separação orgânica, subjetiva e funcional das áreas de programação e de informação, de modo a salvaguardar a independência da informação do serviço público.

Além disso, o conselho regulador acredita que “a envergadura da tarefa de dar cumprimento cabal a todas as obrigações” que as duas áreas exigem “afigura-se francamente incompatível com aquela centralização” e recorda que o pedido de parecer submetido não incluía “a necessária pronúncia” do Conselho de Redação sobre as demissões e nomeações equacionadas.

A equipa proposta ao regulador incluía, além de Fragoso como diretor de informação, Adília Godinho e Carlos Daniel como diretores adjuntos e Hugo Gilberto, Joana Garcia e Rui Romano como subdiretores de informação. O parecer é vinculativo e, por isso, o conselho de administração liderado por Gonçalo Reis terá que apresentar uma nova proposta para a direção de informação da estação pública.