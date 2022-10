Ferrovia só aplicou 20% dos fundos do Compete 2020

Os projetos de investimento ferroviário que são cofinanciados pelos fundos comunitários do maior programa do Portugal 2020 apresentam uma execução de apenas 20,6%.

De acordo com o ponto de situação do Compete 2020 à data de novembro de 2019, apenas foram aplicados um quinto dos €440 milhões destes fundos comunitários. Em investimentos ligados às redes transeuropeias de transporte (RTE-T) a taxa de execução sobe aos 23,2%, com €80,5 milhões dos fundos comunitários já investidos. Nos restantes investimentos ferroviários do país a taxa de execução afunda para os 10,8%, pois só foram gastos €10 milhões do Compete 2020.

Recorde-se que o Compete 2020 é um dos grandes financiadores do Ferrovia 2020, o programa de investimentos de €2171 milhões que a Infraestruturas de Portugal (IP) deve concluir até 2023. Mas escutado, esta quarta-feira, pelos deputados da comissão parlamentar que acompanha as obras públicas, o presidente da IP, António Laranjo, garantiu que não haverá qualquer perda de fundos comunitários. Embora alerte para que muitos outros países europeus já perderam milhares de milhões de euros de verbas europeias, o vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, também não antevê a aplicação de qualquer corte pela Comissão Europeia.

“Podemos olhar para o copo meio cheio ou meio vazio, mas ainda temos quatro anos para executar o Ferrovia 2020”, acrescentou António Laranjo quando deu conta de que 52% dos investimentos estão ainda em fase de projeto, 42% estão em fase de contratação e só 6% estão concluídos. O presidente da IP estima que a execução atinja os €660 milhões em 2019, o que não chega a um terço dos investimentos previstos no Ferrovia 2020. Mas promete terminar todos os projetos e lançar todas as obras durante 2020, embora o orçamento para o próximo ano ainda não esteja fechado.

O que diz o OE 2020

Segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE 2020), serão investidos €287 milhões em investimentos públicos estruturantes no domínio da ferrovia: €144 milhões no corredor internacional sul, €60 milhões no corredor internacional norte, €60 milhões no corredor norte-sul e €23 milhões nos corredores complementares.

Do OE 2020 consta o investimento noutros grandes projetos, apoiados pelo Portugal 2020, caso da expansão da rede de metro de Lisboa (€46 milhões) e do Porto (€75 milhões), do metro do Mondego (€22 milhões) e do novo hospital central do Alentejo (€11 milhões).

Segundo a IP, outra grande obra ferroviária patrocinada pelo Portugal 2020 também verá os primeiros concursos lançados no próximo ano: a modernização da linha de Cascais.