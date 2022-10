Investimento: 2020 será o ano dos transportes

O Governo prepara-se para fazer um ‘brilharete orçamental’ em 2020, mas a pressão social para resolver carências urgentes em áreas como a saúde, transportes, educação ou habitação ameaça borrar a pintura. Negando que haja ou tenha havido qualquer “desinvestimento nos serviços públicos”, o Executivo acena com um aumento de €605 milhões no investimento público estruturante face ao que foi investido este ano. No total, serão investidos €1345 milhões, sendo que o sector dos transportes públicos e das infraestruturas ficará com a maior fatia deste valor (46%).

