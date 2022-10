Trabalho por turnos aumenta 31% em oito anos

Entre 2011 e 2019, o número de profissionais a trabalhar por turnos aumentou 31% em Portugal. Os dados compilados pelo Instituto Nacional de Estatística a pedido do Expresso, tendo como referência o terceiro trimestre deste ano, mostram que em setembro 835 mil profis­sionais em Portugal (16,8% da população empregada) trabalhavam num regime de horários rotativos. O número compara com os 638.100 registados no mesmo trimestre de 2011. O aumento afetou sobretudo o grupo dos profissionais entre os 45 e os 64 anos, onde o trabalho por turnos cresceu 69% em oito anos. Sindicalistas e investigadores falam num aproveitamento indevido do regime por parte das empresas, com riscos para a saúde e conciliação familiar, e dizem que esta modalidade de organização do tempo de trabalho está a ser utilizada em sectores onde não é necessária, com prejuízo da proteção social dos trabalhadores. Governo remete o tema para 2020.

Foi uma das surpresas do Orçamento do Estado para 2020 (OE 2020), esta semana apresentado. Não é a primeira vez que o tema do trabalho por turnos está em cima da mesa, mas o Governo parece agora abrir caminho às alterações neste regime de trabalho, as mesmas que chumbou durante a revisão da legislação laboral de julho passado. Na altura, o PS votou contra as alterações de reforço da proteção dos trabalhadores propostas pelo Bloco de Esquerda (BE) e pelo Partido Comunista (PCP) — que passavam por limitar horários, alargar os tempos de descanso dos trabalhadores, aumentar dias de férias, reduzir a idade da reforma para estes trabalhadores, garantir uma compensação salarial obrigatória e exames médicos adicionais —, mas no articulado do OE 2020 o Executivo inscreveu a intenção de apresentar em 2020 um “estudo sobre a extensão, características e impacto do trabalho por turnos em Portugal, tendo em vista o reforço social destes trabalhadores”.

