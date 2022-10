Risco de Itália acima do grego

O risco de bancarrota de Itália ultrapassou esta sexta-feira, pela primeira vez, o atribuído à Grécia.

O risco de incumprimento da dívida pública é medido pelo custo dos credit default swaps (cds, no acrónimo porque são conhecidos estes instrumentos financeiros) que se situou, no fecho desta sexta-feira, em 119,5 pontos para a dívida transalpina e 112,9 para a dívida helénica.

Por outro lado, o prémio de risco da dívida soberana dos dois países aproximou-se esta semana. Este prémio representa o spread em relação ao custo de financiamento da dívida alemã que os investidores exigem para comprar dívida de um outro país da zona euro. O diferencial situou-se esta sexta-feira em 166,5 pontos para a dívida italiana e 167,9 pontos para a grega.

Desde a 'saída limpa' da Grécia do terceiro resgate em agosto do ano passado que os juros das obrigações helénicas têm caído a pique. A trajetória descendente no mercado secundário trouxe os juros (yields) dos títulos gregos a 10 anos de 4,4% no final de 2018 para 1,427% no fecho desta sexta-feira, quase doze meses depois.

Pelo contrário, no caso italiano, os juros (yields) das obrigações a 10 anos subiram de 0,83% em outubro para 1,427% no fecho desta sexta-feira.

Sublinhe-se que a dívida grega, ao contrário da italiana, continua a não ser elegível para o programa de compra de ativos do Banco Central Europeu (BCE) - programa que foi reaberto em novembro.

Apesar do elogio da nova presidente do BCE ao "progresso impressionante" da Grécia em matéria de crescimento e de obtenção de excedentes orçamentais primários, Christine Lagarde repetiu, na última conferência de imprensa do ano, que, por enquanto, os títulos continuam a não ser elegíveis. Efetivamente, continuam a registar notações de crédito de 'lixo financeiro' por parte de todas as agências de rating, que consideram a dívida ou especulativa ou mesmo altamente especulativa.