O banco que já todos os supervisores condenaram mas que só pagou 1000 euros

O Banif já foi condenado a pagar coimas aplicadas pelo Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) também aplicou uma sanção à antiga instituição financeira, que não escapou igualmente à ação sancionatória da Autoridade da Concorrência. No entanto, não teve de pagar a grande maioria das sanções pecuniárias. Só uma das entidades não perdoou e, não tendo havido recurso, o Banif pagou. Foram mil euros.

O Banco de Portugal condenou, nos últimos anos, o Banif em vários processos contraordenacionais por factos praticados antes da resolução, determinada há precisamente quatro anos, a 20 de dezembro de 2015. Prestação de falsas informações ao supervisor e falhas no sistema de combate ao branqueamento de capitais foram os temas.

Ao todo, os processos condenaram o Banif a pagar coimas totais de 1,7 milhões de euros – o grande impulso foi dado por uma coima de 1 milhão, que também visou 13 ex-administradores do banco, na presidência de Joaquim Marques dos Santos, por ter superado os limites legais na concessão de créditos a partes relacionadas.

As coimas são aplicadas ao Banif já que a entidade, na resolução, foi dividida em três e as questões jurídicas que visavam diretamente o banco aí permaneceram. Os principais ativos e passivos foram para o Santander, enquanto os créditos tóxicos e os imóveis seguiram para o veículo Oitante.

Suspensão não prejudica (ainda mais) as contas

As coimas são aplicadas com suspensão por dois anos, ou seja, não há exigência de pagamento, a não ser que fosse cometida alguma infração nesse período.

Mas não foi apenas na banca que houve problemas. O regulador do mercado de capitais concluiu que o banco fundado por Horácio Roque vendeu produtos financeiros sem fazer uma avaliação da adequação do perfil.

A falha foi cometida em 2015, e, quatro anos depois, a CMVM aplicou uma coima de 250 mil euros. Mais uma vez, está suspensa por dois anos.

A única coima não suspensa por parte das autoridades administrativas foi a da Concorrência. A entidade liderada por Margarida Matos Rosa condenou 14 bancos no chamado cartel da banca, em que as entidades trocaram informações sensíveis sobre créditos, infringindo a concorrência - as entidades seguiram, na sua maioria, para o tribunal.

O Banif sofreu a coima mais reduzida, de mil euros. E a opção da comissão liquidatária, como noticiou o Expresso, foi não recorrer da decisão, já que os custos associados seriam bastante superiores ao montante.

Ao suspenderem a maioria das coimas, os supervisores permitem que não haja uma deterioração da situação do Banif, já de si bastante deficitária. Segundo os últimos dados conhecidos, de 2016, o ativo do banco permite pagar apenas 8% de todas as responsabilidades, deixando um buraco de 778 milhões de euros.