Fundos. Um terço dos projetos das empresas sem execução

É suposto que a concretização dos investimentos cofinanciados pelos fundos comunitários acelere de ano para ano, à medida que as empresas veem os seus projetos aprovados e começam a lançar as obras no terreno e a comprar as novas máquinas ou equipamentos para expandir ou modernizar a sua capacidade produtiva.

Mas não é isso que está a suceder, segundo o mais recente ponto de situação sobre a execução dos incentivos às empresas do Portugal 2020. O balanço oficial à data de 30 de novembro de 2019 revela que está a abrandar o ritmo a que este dinheiro está a ser aplicado pelos empresários portugueses e processado pela máquina administrativa do Portugal 2020.

