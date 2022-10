Sindicatos da banca em rutura: Bancários do Norte alargam território e profissões

Os sindicatos do sector financeiro afiliados da UGT estão a concretizar a sua divisão. O Sindicato dos Bancários do Norte (SBN) não só recusou integrar a fusão como vai agora estender o seu âmbito de atuação, a nível territorial (para todos o país) e profissional (vai abranger todos os profissionais do sector, incluindo das fintech).

“O Sindicato dos Bancários do Norte (SBN) aprovou em conselho geral uma alteração dos estatutos que prevê o alargamento do âmbito geográfico e profissional da organização”, assinala um comunicado enviado às redações. A designação também mudará, passando para Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal, mas mantendo a sigla SBN.

Deixando de estar confinado ao Norte, passará a abranger todo o território nacional, incluindo as ilhas. “Em simultâneo, foi aprovado o alargamento do âmbito profissional do sindicato, que agora abre as portas a todos os trabalhadores que exercem funções em empresas do setor financeiro, nomeadamente as chamadas Fintech”, diz o comunicado.

O sindicato presidido por Mário Mourão admite que “esta medida surge depois de, em referendo, os associados terem recusado a criação do sindicato único para o setor”. O SBN pertence à federação Febase, a par do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI), do Sindicato dos Bancários do Centro (Sibace), do Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Seguradora (STAS) e do Sindicato dos Profissionais de Seguros de Portugal (Sisep). Estes quatro sindicatos acordaram uma fusão – que avança no próximo ano, com a constituição do Mais Sindicato –, mas o SBN recusou, e um dos argumentos foi a decisão de localizar a sede em Lisboa.

É precisamente com este novo sindicato, até aqui aliado, que o SBN vai fazer concorrência, já que, como disse o presidente do SBSI ao Expresso, Rui Riso, também há vontade para alargar a abrangência profissional. A diferença é que a sede do novo SBN vai continuar no Porto.

Rui Riso, nessa entrevista, foi bastante crítico da postura do SBN, e deixou aberta a ideia de que a Febase não poderá continuar com os cinco sindicatos. Esta alteração de estatutos ainda terá de passar para o Ministério do Trabalho.

Na banca e nos seguros, há ainda outros sindicatos, como o Sintaf e o Sinapsa, afiliados da CGTP, e o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, com que o SBN tem vindo a tomar posições conjuntas.