Distribuição. Continente já tem supermercado com “zona verde” sem plásticos descartáveis

A Sonae abriu esta quinta-feira, num dos seus supermercados do Porto, "a primeira praça de frutas e legumes do país com uma política 'single-use-plastic free'". Não há sacos de plástico nem há alimentos embalados em plástico, mas o cliente ainda pode levar o seu próprio saco de plástico de casa.

Assumindo-se como "o primeiro retalhista alimentar português a responder ao Decreto-Lei nº 351/XIII que proíbe os sacos de plástico descartáveis e cuvetes em plástico para as frutas e legumes a partir de 2023", o Continente desenvolveu o novo projeto na sua loja Continente Bom Dia do Via Catarina, no centro do Porto.

As alternativas propostas são três: os clientes podem usar sacos de algodão ou de poliéster reutilizáveis e laváveis, podem optar por sacos de papel gratuitos para compras até 2,5 kg, ou usar os sacos que levam de casa. E, neste espaço, também não existem alimentos embalados em plástico.

No entanto, na mesma loja, para além desta zona sem plástico, continua a ter de existir uma zona com produtos frescos embalados por razões relacionadas com segurança alimentar, preservação dos alimentos e garantia de qualidade. É assim para alimentos delicados e de pequeno porte, como as bagas, e para a conservação de frescos que contêm humidade, como a alface, por exemplo.

"O compromisso assumido pelo Continente é o de antecipar, para 2025, a ambição definida pela União Europeia para 2030, reduzindo, ou mesmo eliminando quando possível, a utilização de materiais de plástico de origem fóssil, no que diz respeito aos produtos de marca própria, assegurando que todos eles têm embalagens reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis", explica a marca de retalho alimentar da Sonae em comunicado.

Com o movimento de redução de plástico na secção de frutas e legumes de todas as lojas, nas embalagens, mas também na venda a granel, com a eliminação dos alvéolos de plástico das caixas de frutas, a marca prevê uma poupança anual superior a 115 toneladas de plástico.