Turismo português cresceu mais 4,1 pontos percentuais que o resto da economia

O sector do turismo foi no ano passado responsável por 14,6% do Produto Interno Bruto (PIB), 8% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) e 9% do emprego nacional, segundo revelam os resultados da Conta Satélite do Turismo em 2018, apresentados esta quarta-feira no Instituto Nacional de Estatística (INE). Esta apresentação foi feita no âmbito do workshop "Estatísticas do turismo: novos resultados, novos desenvolvimentos", organizado pelo Turismo de Portugal, o Banco de Portugal e o INE.

"O turismo cresceu mais 4,1 pontos percentuais que o resto da economia em 2018", destacou Cristina Ramos, diretora do INE responsável pelo serviço de contas Satélite e de avaliação de qualidade das contas nacionais. De acordo com a responsável, o peso do turismo no VAB ascendeu no ano passado a 11,3% considerando os efeitos indiretos deste sector.

O Valor Acrescentado Bruto gerado pelo Turismo (VABGT) atingiu em 14.091 milhões de euros em 2018 (em 2017 tinham sido 13.045 milhões e em 2016 cifraram-se em 11.123 milhões), segundo os dados da Conta Satélite. O aumento de 8% do VAB em termos nominais gerado pelo turismo representa uma "desaceleração" relativamente aos 17,3% verificados em 2017, também de acordo com os dados da Conta Satélite do Turismo, mas ainda assim evidenciado "um crescimento expressivo", conforme enfatizou a responsável do INE.

A procura turística, evidenciada através do indicador do Consumo do Turismo no Território Económico (CTTE), aumentou no ano passado 7,7% face ao anterior, equivalendo a 14,6% do PIB, revela ainda a recente Conta Satélite do Turismo apurada pelo INE.

A Conta Satélite do Turismo é um instrumento estatístico que permite mostrar, de forma integrada e detalhada, a parte que, nas contas nacionais, corresponde ao turismo - quantificando todas as atividades e serviços que, de forma direta ou indireta, geram impacto neste sector.

A realização da Conta Satélite de Turismo em Portugal, seguindo as normas internacionais, foi retomada em 2017, sendo o INE a entidade responsável por este apuramento. Esta Conta começou a ser feita no país em 2003, foi interrompida em 2010 e acabou por ser retomada há dois anos.

Para efeitos da Conta Satélite do Turismo, são consideradas as atividades 'características' deste sector, como hotéis e outros alojamentos, residências secundárias utilizadas para fins turísticos, restaurantes, transportes ferroviários, aéreos ou rodoviários, além de agências de viagens, operadores turísticos e serviços de guia, entre outros. São também aqui contabilizadas outras atividades identificadas como 'conexas' ao turismo, como artesanato, serviços fotográficos ou comboios suburbanos.

Pequenos alojamentos locais passam a entrar nas estatísticas do INE

As estatísticas sobre o alojamento local foram outro tema abordado workshop que decorreu no INE. Este evento também serviu para assinar um protocolo entre o Turismo de Portugal, o Banco de Portugal, o INE e a Associação do Alojamento Local em Portugalo (ALEP) com vista a dotar o gabinete de estatística de dados atualizados sobre todos os estabelecimentos que fazem parte do RNAL (Registo Nacional de Alojamento Local), de forma a poder-se criar uma amostragem mais efetiva sobre o pequeno alojamento local, abaixo das 10 camas por estabelecimento.

Para 2020, o objetivo é que as estatísticas relativas ao turismo e publicadas pelo INE já incluam dados relativos aos pequenos alojamentos locais, com menos de 10 camas. Segundo salientou Francisco Lima, presidente do conselho diretivo do INE, o protocolo agora assinado representa "um passo importante no desenvolvimento das estatísticas de turismo", permitindo uma análise mais fina ao incorporar dados de um segmento muito fragmentado, como os pequenos alojamentos locais, e recorrendo à "plataforma da associação que representa os agentes que estão no terreno".

Em 2018, cerca de 64 mil empresas em Portugal operavam no turismo, gerando um volume de negócios de 26 mil milhões de euros, conforme foi avançado pelo Banco de Portugal neste workshop. O destaque vai para o facto das micro-empresas assumirem um peso de 90% na estrutura do sector do turismo a nível nacional, tendo as grandes empresas uma quota de 0,1% mas assegurando 39% do total de volume de negócios.