Já há acordo entre a Fiat e a PSA. Com Carlos Tavares ao leme, a missão é cortar custos sem fechar fábricas

É um negócio que promete redifinir a indústria automóvel a nível global. Dois gigantes do sector, a ítalo-americana Fiat Chrysler e o grupo francês PSA (que detém a Peugeot) chegaram a um acordo de fusão vinculativo, num negócio que vale cerca de 45 mil milhões de euros, 400 mil empregos a nível global e dará origem ao quarto maior fabricante automóvel do mundo.

O negócio deverá estar concluído no prazo de 12 meses a 15 meses.

O nome da nova empresa ainda é uma incógnita, segundo a imprensa internacional, mas certo é que ao leme estará Carlos Tavares, atual líder do grupo PSA. E o presidente executivo deste gigante da indústria automóvel tem pela frente uma missão difícil: cortar custos ao ritmo de 3,7 mil milhões de euros ao ano, sem fechar fábricas, avança a Reuters.

Uma equação que os analistas apontam como quase impossível de resolver. Mas a vigilância será atenta tanto da parte dos políticos - recorde-se que o Estado francês é um acionista-chave no grupo PSA -, como dos sindicatos, a quem não falta força em França e Itália.

Sinal disso, o novo grupo vai incluir dois representantes sindicais - um italiano e outro francês - no conselho de administração, que deverá contar com um total de 11 pessoas.

Ao mesmo tempo, a Fiat Chrysler já anunciou que se vai reunir com os sindicatos italianos esta sexta-feira, em Turim, para discutir a fusão. E as estruturas sindicais já anunciaram que vão para a mesa com o objetivo de garantir o desenvolvimento das fábricas e dos empregos em Itália.

O ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, já reagiu ao acordo de fusão, que junta o segundo e terceiro maiores fabricantes automóveis na Europa. Citado pela Reuters, elogia o negócio, mas deixa avisos à navegação: o Governo francês vai manter-se atento, nomeadamente no que respeita à localização dos centros de decisão do novo gigante da indústria automóvel.

No ano passado, os dois grupos venderam, em conjunto, cerca de 8,7 milhões de veículos. Mas, têm um potencial de produção muito superior, da ordem dos 14 milhões. Um sinal das dificuldades que têm enfrentado, num sector que continua sem sinais de aceleração, destacava uma análise recente do Fundo Monetário Internacional.

Ainda está por esclarecer como é que o novo grupo vai lidar com o potencial de produção em excesso. Em aberto está também quais as plataformas/estruturas de veículos em que se vai focar.

"Netsa fase, ainda nada está decidido. Temos estado a avaliar as oportunidades", disse Carlos Tavares aos jornalistas, citado pela Reuters.

Mas, os analistas lembram que não há tempo a perder, já que os dois fabricantes estão a ficar para trás da concorrência em termos de tecnologia e leque de produtos.