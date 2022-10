Empresa chinesa avalia compra de posição minoritária na Mota-Engil

A empresa China Communications Construction Co (CCCC) está a avaliar a compra de 30% da Mota-Engil. A notícia é avançada pela agência Bloomberg que cita fontes próximas ligadas ao processo.

De acordo com as mesmas fontes, responsáveis da empresa chinesa de capital público já iniciaram contactos com a construtura portuguesa embora o presidente da Mota-Engil, António Mota, tenha garantido à Bloomberg que ainda não falou com nenhum representante da China Communications Construction Co.

A construtora portuguesa, que é detida em 64,68% pela família Mota-Engil, rejeitou também comentar a notícia, remetendo o assunto para os acionistas.

A aposta CCCC insere-se na estratégia de internacionalização da multinacional de engenharia e construção de capital público chinês.

Esta quarta-feira, a Mota-Engil anunciou a assinatura de um contrato de mineração na Guiné-Conacri avaliado em 220 milhões de euros, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Fundado em 1946, o Grupo Mota-Engil está presente em 28 países, repartidos por três áreas geográficas (Europa, África e América Latina), entre os quais Brasil, Angola e Moçambique.