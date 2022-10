Taxas, taxinhas e multas: Centeno espera encaixar €9,2 milhões por dia

O Estado precisa de dinheiro e não é só aos impostos que vai buscá-lo. Há também taxas, que os cidadãos pagam para recorrer à justiça por exemplo, mas também as portagens; há multas ou penalidades várias, como os juros de mora quando há atraso no pagamento de dívidas ou as coimas de contraordenações. Mário Centeno definiu que, em 2020, quer mais destas receitas e, para o ano, antecipa um encaixe de €3,36 mil milhões - o equivalente a 9,2 milhões de euros por dia.

Só em portagens, as previsões orçamentadas para o próximo ano apontam para 313 milhões de euros arrecadados, o que, ainda assim, representa uma descida em relação aos 444 milhões orçamentados para 2019.

Aliás, a queda é tão expressiva que, ao contrário do que ocorreu no ano passado, as portagens deixam de ser a rubrica individual que mais encaixe gerará. Deixam o lugar às propinas, geradoras de 347 milhões.

Ainda assim, juntas, o encaixe para os cofres públicos ascende a 660 milhões de euros.

Estas são apenas duas das rubricas das chamadas taxas, multas e outras penalidades, receitas que entram para o Orçamento do Estado. As taxas incluem os pagamentos por emissão de licenças ou prestação de serviços. Já as multas referem-se aos recebidos devidos por transgressões.

O diploma que define a política orçamental e as contas para o próximo ano, cuja versão final foi entregue na Assembleia da República onde poderá sofrer alterações nas discussões com os partidos, aponta para 3,36 mil milhões de euros neste conjunto, o que representará um aumento de 2,1% face àquela que é a estimativa para 2019, nos 3,29 mil milhões.

A cada dia de 2020, o Estado espera 9,2 milhões de euros nestas rubricas de taxas e taxinhas, como celebrizado pela declaração parlamentar de António Pires de Lima.

Mesmo assim, o Estado arrecadará este ano menos do que o orçamentado para o próximo ano, em que as receitas aproximavam-se dos 3,46 milhões.

Contraordenações disparam

“As taxas têm um peso de 82% no agregado das taxas, multas e outras penalidades destacando-se as taxas de justiça e de registo (predial, civil e comercial), as propinas, as portagens e as taxas moderadoras”, indica o relatório do Orçamento do Estado para 2020.

As taxas de justiça apontam para receitas de 170 milhões de euros e as taxas de registo predial rendem 51 milhões – tinham aumentado este ano, para responder ao aquecimento do mercado imobiliário.

Há ainda a registar as coimas e penalidades por contraordenações que sejam detetadas por serviços ou direções públicas, que disparam de 35 milhões, no Orçamento do Estado para 2019, para 190 milhões, no documento para o próximo ano. Não há qualquer justificação direta no documento para esta evolução, a não ser a indicação, na área de comércio e serviços, que será preparado o Regime Jurídico das Contraordenações Económicas, "que virá sistematizar e uniformizar procedimentos e promover uma maior proporcionalidade das sanções aplicáveis, tendo em vista a sua apresentação em 2020".