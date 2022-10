Obras dos Metros de Lisboa e do Porto podem arrancar em meados de 2020

As obras de expansão das redes dos metros de Lisboa e do Porto deverão arrancar em meados do próximo ano. O projeto do “metro” do Mondego também está pronto para arrancar em 2020.

O ponto de situação constante no relatório do OE 2020 sobre os grandes investimentos públicos infraestruturantes do país também revela que a adjudicação final da nova frota do metro de Lisboa terá lugar no primeiro trimestre 2020 enquanto a aquisição de material circulante pela CP só terminará após 2023.

Em 2020, o investimento público estruturante deverá atingir cerca de 1345 milhões de euros. Segundo o relatório do Orçamento do Estado (OE) para 2020, tal “representa um reforço superior a 600 milhões de euros face a 2019, concretizando a projetos que se encontram já em desenvolvimento ou em fases avançadas de estudo e contratação”.

Cerca de 62% deste reforço do investimento público infraestruturante será canalizado para o sector dos transportes públicos, para a sua requalificação, expansão da rede e reforço da frota, 15% será afeto à área da saúde com o objetivo de financiar a construção de seis novos hospitais e 9% será adstrito a projetos de investimento de regadio.

Eis o ponto de situação dos principais investimentos públicos do país: