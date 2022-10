ISV nos carros novos pode ficar mais caro em alguns modelos

Contas preliminares da Deloitte mostram que alguns modelos de automóveis novos podem ficar mais caros em 2020. Isto resulta da publicação das tabelas do Imposto sobre Veículos (ISV) para os automóveis avaliados de acordo com o novo sistema de verificação das emissões de CO2 e os aumentos podem chegar aos 9% face aos valores pagos atualmente e que são apurados através de uma tabela de conversão.

De acordo com a análise da Deloitte, no entanto, "não é possível encontrar uma correlação entre

os maiores aumentos de ISV e os veículos com maiores valores de emissão de gases CO2".

Em 2019, vigora, como medida temporária, esta tabela de conversão que garantiu a equidade entre aos veículos com emissões de CO2 resultantes dos testes realizados ao abrigo do ‘Novo Ciclo de Condução Europeu Normalizado’ (New European Driving Cycle – NEDC), que foi substituído, em setembro de 2018, pelo novo sistema WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles TestProcedure), para o qual foram, agora, publicadas as tabelas com valores de taxas para a componente ambiental nos veículos a gasolina e gasóleo. Esta medida impediu uma subida abrupta no ISV fruto das mudanças europeias na forma como são calculadas as emissões de CO2.

Comparando os valores que serão cobrados aos veículos novos sujeitos ao WLTP e aos valores aplicados, em 2019, via tabela de conversão, os consumidores podem ter de pagar mais em janeiro de 2020 por alguns modelos de automóveis.

Já nas tabelas para os automóveis avaliados de acordo com o NEDC, que se aplicam aos veículos usados vindos de fora do país (por isso estão sujeitos a ISV) que ainda tenham sido avaliados de acordo com este protocolo os escalões relativos à componente ambiental (emissões de CO2) são atualizados a uma taxa em torno dos 0,3%, o valor da inflação, mas para os veículos a gasóleo há novidades pois vão ser beneficiados os carros mais amigos do ambiente. No diesel os escalões passam a ser iguais aos que já existiam para os carros a gasolina e há descidas na componente ambiental do imposto para alguns casos entre os automóveis menos poluentes. Nesta nova tabela que é proposta, o primeiro escalão passa de até 79 gramas de CO2 por quilómetro para até 99 gramas de CO2 por quilómetro, ou seja, passa a ser abrangidos mais veículos do que até agora. O valor era de 5,22 euros e passa a ser de 5,24. O escalão a seguir era de 80 a 95 gramas e a taxa era de 21,20 euros, com o terceiro escalão a ir dos 96 a 120 gramas e uma taxa de 71,62 euros. O segundo escalão que consta da versão preliminar da proposta de OE para 2020 vai dos 100 a 115 gramas e a taxa é de 21,26 euros.

Como já foi referido estas tabelas dizem respeito aos veículos com emissões de CO2 resultantes dos testes realizados ao abrigo do NEDC e todos os veículos novos matriculados a partir de setembro de 2018 estão sujeitos ao WLTP. O novo protocolo de homologação de consumos e emissões substituiu o ciclo NEDC e foi introduzido na legislação europeia em setembro de 2017 para as novas gamas e, um ano depois, passou a ser obrigatório para todos os modelos vendidos desde essa data.

Note-se que as orientações da Comissão Europeia são no sentido da neutralidade fiscal entre os veículos avaliados com um ou outro protocolo.

Já na componente da cilindrada, cuja tabela é comum aos motores a gasolina e a gasóleo, não há atualização nas taxas para os dois primeiros escalões ‘até 1000 cm3’ e de ‘1001 a 1250 cm3, e há aumento para os veículos acima dos 1250 cm3 cuja taxa passa de 5,06 euros para 5,08 euros. Em todos os casos a parcela a abater ao resultado da multiplicação dos cm3 pelas taxas aumenta o que quer dizer que há uma redução no ISV para os carros até 1250 cm3 de cilindrada e um ligeiro aumento para motores mais potentes.