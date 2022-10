ADSE. Governo sinaliza necessidade de serem publicadas as novas tabelas de preços

A ADSE, subsistema de saúde dos funcionários públicos, teve um ano annus horribilis e já eram esperadas algumas medidas na proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE).

No relatório da proposta de OE é dito que “a ADSE dará continuidade às ações que vêm sendo desenvolvidas visando criar as condições tecnológicas e humanas para melhor controlar a despesa e a receita”. Recorde-se que a tutela da ADSE passou, desde o início de dezembro, para o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, tendo o organismo saído da esfera da Saúde, mas mantendo as Finanças algumas competências.

Garante-se ainda que se pretende “contribuir para a sustentabilidade deste subsistema de saúde, combater a fraude, promover um melhor e mais atempado atendimento aos beneficiários, melhorar a comunicação interna e externa e proceder à transformação digital e desmaterialização”. O objetivo? “Criar uma organização mais ágil, moderna e eficiente”.

Nas medidas para controlar a despesa surge, à cabeça, “publicar as tabelas de preços e regras da ADSE, quer para o regime convencionado, quer para o regime livre”.

A tabela para o regime convencionado tem sofrido atrasos sucessivos e não há ainda consenso entre a ADSE e os grupos hospitalares privados sobre as propostas que estão em negociação. E desconhece-se qual o trabalho já feito no âmbito das tabelas para o regime livre – funciona junto de prestadores de cuidados de saúde que não têm acordo com a ADSE, ou que não praticam determinados atos ao abrigo de uma convenção, cujas faturas são pagas na íntegra pelos beneficiários que pedem, depois, o reembolso.

Sobre o regime convencionado, o Governo lembra que foi “submetida a consulta dos prestadores, em 2019, uma nova tabela cujos princípios base são a fixação de preços máximos nas áreas dos medicamentos e dispositivos médicos, o alargamento à maioria das cirurgias do conceito de preços fechados por procedimento cirúrgico e o alinhamento com os preços que são pagos pelo SNS, sempre que tal for possível na área dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica”. A existência de preços abertos (em que os prestadores faturam o que entendem) está na origem das chamadas regularizações que são acertos de contas entre a ADSE e os privados e que têm gerado muita discórdia – no início do ano levaram quase ao corte de relações do subsistema com os grandes prestadores.

Há também a intenção do Governo de “intensificar os mecanismos de controlo da fraude, do abuso e das desconformidades através do cruzamento de informação sobre as faturas apresentadas para reembolso à ADSE com a informação disponível na Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), bem como introduzir a verificação da situação de registo e licenciamento dos prestadores junto da Entidade Reguladora da Saúde, como condição necessária para se verificar o financiamento pela ADSE dos atos prestados.

SNS deve suportar encargos com os beneficiários da ADSE

Outra medida é clarificar na lei que são suportados pelos orçamentos do Serviços Nacional de Saúde e do Serviço Regional de Saúde os encargos com os cuidados realizadas por estabelecimentos públicos, ou por prestadores de cuidados de saúde por estes contratados ou convencionados, aos beneficiários da ADSE.

Não é mencionada a falta de meios humanos na ADSE – nem se fala em concursos que venham a ser lançados para contratações de reforço dos quadros deste organismo – que estão na origem, por exemplo, dos grandes atrasos nos prazos para reembolso das despesas no regime livre, mas é dito que se pretende avançar com a “desmaterialização do regime livre, através da recolha dos dados das faturas-recibo junto da AT”. Uma das ideias é o envio online para a ADSE das faturas pelos prestadores, com a autorização dos beneficiários.

Também não consta nada sobre o alargamento da ADSE aos contratos individuais de trabalho para funções públicas, como tem vindo a ser pedido pelos representantes dos beneficiários como forma de garantir o rejuvenescimento dos quotizados, sinalizado como urgente para a sustentabilidade do subsistema.

Sobre o fim da isenção para os pensionistas cujo rendimento, com o desconto para a ADSE, fosse inferior ao salário mínimo nacional não há qualquer referência. Esta medida foi proposta ao Governo pelo Conselho Diretivo da ADSE para integrar o orçamento do próximo ano.