Saudi Aramco sobe 10% na estreia em bolsa. É a cotada mais valiosa do mundo

Levantou um recorde de 25,6 mil milhões de dólares (23,1 mil milhões de euros) na Oferta Pública de Inicial (IPO) da semana passada, naquela que foi a maior IPO de sempre, ultrapassando assim a que protagonizou em 2014 o gigante chinês Alibaba. Esta quarta-feira, no dia da sua estreia na bolsa de Riade (Tadawul), as ações da Saudi Aramco valorizaram 10% para os 35,2 riayls logo nos primeiros minutos de negociação (acima do limite diário de movimentos de preço permitidos pela Tadawul).

Esta estreia avalia a petrolífera nacional da Arábia Saudita em 1,88 biliões de dólares, tornando-a assim a empresa cotada mais valiosa do mundo – acima da Apple (avaliada em 1,18 biliões de dólares), da Microsoft (valorizada em 1,15 biliões de dólares) e com o dobro da avaliação da Amazon (862 mil milhões de dólares) –, embora apenas 1,5% das suas ações estejam a ser negociadas em bolsa.

Apesar disso, a avaliação da empresa que, segundo a Bloomberg, é a mais lucrativa do mundo fica abaixo das previsões do príncipe herdeiro da Arábia Saudita que apontava para uma valorização de dois biliões de dólares. A estreia em bolsa é o culminar dos esforços de Mohammad bin Salman para abrir a gigante do sector energético a investidores externos e captar fundos para diversificar a economia além do petróleo.

“O Governo era o único acionista. Hoje, a empresa tem mais de cinco milhões de acionistas”, assinalaram os presidentes executivo e não executivo, respetivamente Amin Nassir e Yasir al-Rumayyan, citados pelo “Financial Times”. “Hoje, todos os trabalhadores da Saudi Aramco e todas as pessoas no reino devem estar orgulhosos. Este IPO é considerado o maior IPO da história da humanidade.”

Recorde-se que há uma semana a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados liderados pela Rússia (OPEP+) impuseram o maior corte na produção de matéria-prima da década – uma das reivindicações do príncipe saudita, que queria que os preços subissem.

Apesar da bolsa de Riade, que conta principalmente com investidores domésticos, “não ter o prestígio da bolsa de Nova Iorque ou de Londres”, “não podemos negar os números”, adianta ao jornal “The Guardian” Jasper Lawler, do London Capital Group. “A Arábia Saudita alcançou um marco no mercado de capitais.” Para o analista, saber se “o entusiasmo vai permanecer no longo prazo, passa pela capacidade do país permanecer relevante nas necessidades energéticas do mundo, no futuro”.

E acrescenta que o sector petrolífero necessita de se adaptar à maior oferta dos Estados Unidos e aos apelos ambientais para a utilização de menos combustíveis fósseis.