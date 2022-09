Portugal regista a taxa de inflação mais baixa da zona euro em novembro

A inflação subiu para 0,32% em novembro, segundo a nova previsão do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicada esta quarta-feira, que confirma a estimativa rápida publicada a 29 de novembro.

A variação do índice de preços no consumidor saiu, assim, em novembro da proximidade a zero por cento, em que praticamente se tinha situado em outubro.

Esta previsão de 0,32% diz respeito à inflação em termos homólogos, ou seja, em relação ao mesmo mês do ano passado.

A taxa de inflação em Portugal em novembro é a mais baixa da zona euro. Para efeitos de comparação, o Eurostat usa o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, cuja variação em novembro para Portugal foi de 0,2%, uma inflação que ficou na cauda da zona euro, abaixo de 0,4% registada para Bélgica, Chipre e Itália, que também estão na cauda. A média da zona euro em novembro ficou em 1%.

Em termos de variação mensal, de um mês para o seguinte, a inflação portuguesa em novembro caiu para terreno negativo, registando -0,1%, segundo a estimativa do INE.

Não considerando as componentes mais voláteis do índice de preços (os produtos alimentares não transformados e os energéticos), a inflação subjacente em Portugal situou-se em 0,61% em novembro, a grande distância de 1,5% registada para o conjunto da zona euro.