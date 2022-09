Habitação. Portugal pode vir a ter 18 mil camas em residências partilhadas

Neste momento existem na Europa mais de 23 mil camas em regime de habitação partilhada. Por cá, o conceito de coliving está ainda longe de ser implementado – atualmente há apenas 50 camas em todo o país -, mas o cenário pode estar para mudar nos próximos tempos. A razão é simples: Portugal é o paraíso dos millennials, dos que nasceram online e que herdaram o pior da crise; os mais qualificados de sempre e com menos dinheiro.



Segundo um estudo revelado esta quarta-feira sobre este conceito de habitação, Lisboa e Porto são das cidades europeias mais apetecíveis para disseminar o conceito. “Portugal é mencionado constantemente a nível mundial, cheio de histórias de empreendedores, irreverência e ambição. É cada vez mais um país para trabalhar, estudar, investir e viver”, refere o estudo da consultora JLL, que identifica a possibilidade de um crescimento exponencial para o nosso País.



“É um dos mais promissores segmentos do imobiliário ‘alternativo’ em toda a Europa. A oferta de coliving tem potencial para crescer mais de 25 vezes no nosso país”, conclui o estudo “Portugal Coliving- Follow the Trend”, inédito sobre este setor, desenvolvido em parceria com a Joyn, operadores em coliving. Apresentado hoje em Lisboa, chama atenção para a atratividade deste tipo de habitação como “uma das soluções residênciais a desenvolver nos próximos anos”.



De acordo com o estudo, estima-se que a procura potencial para este tipo de habitação possa atingir entre 16.000 a 18.000 camas em Lisboa e no Porto. “Ou seja, mais de 25 vezes o atual pipeline”, que inclui 50 camas em operação, as 570 em desenvolvimento para os próximos dois anos: os projetos Smart Studios, com 114 camas, em Santa Apolónia, o coliving do Hub Criativo do Beato, com 120 camas. "Para o centro de Lisboa está previsto o maior dos projetos, com 300 camas e vários espaços de coworking. Para o Porto está projetado um coliving com 40 camas, a ser operado pela B-Hive Living."