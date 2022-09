Fisco passa a pente fino quatro 'operações stop' anteriores

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) também vai investigar outras quatro operações stop realizadas antes da célebre ‘Ação sobre Rodas’ em Valongo que juntou o fisco e a GNR numa rotunda a mandar parar devedores de impostos e que custou o cargo ao diretor de Finanças do Porto, avança o Público.

É que a Direção de Finanças do Porto realizou outras fiscalizações idênticas, em conjunto com militares da GNR, em Lousada, Felgueiras, Trofa e Santo Tirso nas semanas anteriores à fiscalização de Valongo que, ao contrário das anteriores, teve sobre si os holofotes mediáticos – os resultados do inquérito, entretanto divulgados, não são conclusivos sobre como é que a comunicação social obteve a informação sobre a realização da operação.

E o inquérito interno da AT centrou-se na última das cinco ações levadas a cabo pelas Finanças do Porto, aquela que o país acompanhou a par e passo através das televisões no dia 28 de maio, e que foi cancelada por ordem do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

A diretora-geral, Helena Borges, decidiu que as quatro primeiras ações “serão objeto de avaliação subsequente, visando também o reforço dos mecanismos de controlo interno e a garantia de uma atuação conforme aos princípios e ao quadro legal vigente”, confirmou ao Público a AT, através do gabinete de imprensa do ministro das Finanças.

Recorde-se que António Mendonça Mendes garantiu, na semana passada, no Parlamento que mandou “verificar todas as outras ações semelhantes” para ter a “certeza de que todos os contribuintes tiveram objetivamente a sua situação reparada”.