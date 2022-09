Aviação: Companhias de Angola, São Tomé  e Princípe e Guiné Equatorial fazem parte dos 115 da "lista negra" da UE  

Do total, seis integram a lista a título individual, por razões que se devem a problemas de segurança das próprias transportadoras aéreas e são elas a Avior Airlines (Venezuela), a Iran Aseman Airlines (Irão), Iraqi Airways (Iraque), Blue Wing Airlines (Suriname), a Med-View Airlines (Nigéria) e a Air Zimbabwe (Zimbabué), avança a Comissão Europeia, que revê a lista periodicamente.

A lista inclui sete companhias aéreas de Angola, sendo que apenas a TAAG e a Heli Malongo estão excluídas da lista, todas as de São Tomé e Príncipe e também todas as registadas na Guiné Equatorial. De Angola as companhias proíbidas são a AeroJet, Bestflya Air Craft, Heliang, SJL e Sonair. Mais três companhias aéreas estão sujeitas a restrições operacionais e só podem voar para a UE com tipos específicos de aeronaves: a Air Koryo (República Popular Democrática da Coreia), a Air Service Comores (Comores) e a Iran Air (Irão).

A Comissão Europeia diz que há notícias positivas do Gabão. Porquê? "Todas as companhias aéreas certificadas no Gabão foram retiradas da lista, na sequência de melhorias na situação da segurança da aviação naquele país".

Bruxelas sublinha, no entanto, que "o Comité da Aviação Civil da Arménia foi sujeito a controlos reforçados devido a sinais de uma diminuição da supervisão da segurança".