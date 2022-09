Lá fora, mas a pensar em mandar dinheiro para casa

Raquel Bertolo chegou há dois meses a Tilburg, na Holanda. “Vim à procura de uma vida melhor. Em Portugal trabalhava há 20 anos numa empresa a receber pouco mais do que o [salário] mínimo, por isso decidi vir com o meu companheiro. Arrisquei.” Até agora está tudo a correr bem, mas isso não faz com que a vida em Portugal desapareça de um dia para o outro: todos os meses Raquel põe de lado 500 euros do seu ordenado e envia a quantia para os filhos, que ficaram em Portugal com o pai.

Segundo a ONU, Portugal tem mais de 2,6 milhões dos seus cidadãos espalhados pelo mundo, sendo que a maior parte está na Europa e um terço na América do Norte. Para Raquel, visitar os filhos e restante família todos os meses não é exequível, mas enviar dinheiro para ajudar nas despesas é o mínimo que pode fazer para encurtar a distância. O mesmo se passa com muitos dos portugueses emigrados. Um estudo publicado pelo Eurostat mostra que Portugal é o país da União Europeia que recebe as maiores remessas de dinheiro vindas dos seus cidadãos no estrangeiro: em 2018, este valor atingiu os €3,6 mil milhões, uma quantia bastante superior ao dinheiro que os estrangeiros em Portugal enviaram para os seus países de origem durante o mesmo período: €533 milhões, dos quais €96 milhões para dentro da UE.

