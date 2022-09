Desemprego ainda pode descer. Mas ‘poucochinho’

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) não é conhecida pelo pessimismo das suas previsões. Pelo contrário, esse papel costuma estar reservado ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Por isso ganham ainda mais relevância os números que divulgou há cerca de duas semanas para o mercado de trabalho português.

A organização reviu em alta as suas projeções para a taxa de desemprego, tanto em 2019 — para 6,5% — como em 2020 — para 6,4%. Isto quando em maio apontava para 6,3% e 5,9%, respetivamente. Quanto a 2021, espera que a taxa fique nos 6,3%. Tradução: para a OCDE, o espaço para descidas adicionais no desemprego está praticamente esgotado. Basta notar que nos primeiros nove meses deste ano a taxa ficou nos 6,4%. Os economistas ouvidos pelo Expresso apontam no mesmo sentido.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).