Crimes fiscais não comprometem idoneidade

O Banco de Portugal não está a ter vida fácil para retirar a idoneidade ao gerente de uma empresa de eletrodomésticos que atua também como intermediário de crédito. Não se trata de um banqueiro ou de um administrador do sector financeiro, mas os requisitos são os mesmos: uma análise à sua conduta no exercício da sua profissão e à sua capacidade para decidir de forma ponderada e com base em critérios de natureza objetiva que possam prevenir comportamentos futuros adequados. O supervisor quis recusar-lhe a idoneidade por problemas com o Fisco e com a Segurança Social, mas o tribunal deu-lhe razão e decidiu reverter a decisão do Banco de Portugal.

A sentença do tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, a que o Expresso teve acesso, revela como o Banco de Portugal considerou as condenações por crimes fiscais suficientes para negar a idoneidade ao sócio gerente de uma sociedade que pediu para mediar a venda de crédito no seu ponto de venda. Porém, o tribunal decidiu que devem ter-se em conta outros fatores de ponderação.

