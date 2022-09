Governo entrega 90 milhões de euros à CP no próximo ano

O contrato de serviço público assinado entre o Governo e a CP prevê que a empresa receba em 2020 cerca de 90 milhões de euros como indemnização compensatória. O valor que será pago ao longo dos próximos 10 anos será fixado anualmente.

De acordo com um comunicado do ministério das Infraestruturas e Habitação, “trata-se de um contrato inédito que vem estabelecer, de forma objetiva, clara e transparente, um conjunto de obrigações de serviço público a que a CP está obrigada para o período de 2020 a 2030, a respetiva compensação e os indicadores operacionais quantificáveis de aferição de incumprimento”.

“A partir de agora, o Estado passa a ter condições contratuais para exigir à CP o cumprimento de indicadores de serviço, fixados para os próximos 10 anos. O contrato abrange todos os serviços ferroviários: Urbano, Regional e Longo Curso”, refere o mesmo comunicado. “Em contrapartida, o Estado assume o compromisso de proceder ao pagamento de compensações à CP no montante que vier a ser apurado anualmente”.

O governo refere, por outro lado, que “este contrato dá à CP mais capacidade financeira para a prestação do serviço, bem como para a manutenção e renovação do material circulante, concretizando o reforço do investimento na ferrovia previsto no Programa do XXII Governo. Este contrato inclui um investimento de 45 milhões de euros em quatro anos para recuperação de material circulante imobilizado”. Nele não está incluída a compra de material circulante para o serviço regional (22 composições a entregar em 2023/2024), com um custo de 168 milhões de euros, cujo concurso público internacional está já a decorrer, esclarece o ministério liderado por Pedro Nuno Santos.